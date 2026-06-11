El obispo de Canarias despide al Pontífice con un "Papa León, te queremos un montón"

Archivo - El Papa León XIV en Papamóvil - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha destacado este jueves, al término de la eucaristía que el Papa León XIV ha celebrado en el Estadio de Gran Canaria, el testimonio de "humildad y cercanía" que deja con su visita y ha despedido al Sumo Pontífice tirando de un lema muy usado en estos días: "Papa León, te queremos un montón".

Mazuelos ha mostrado su "más sincero agradecimiento" por la presencia de León XIV en esta jornada "histórica de gracia", que aseguró ha sido un "verdadero signo de comunión" con la Iglesia universal y una renovada llamada a vivir "con autenticidad" el Evangelio.

Así, expuso que la celebración eucarística ha permitido "navegar por el océano de amor que brota del Sagrado Corazón de Jesús" y que ha permitido compartir la fe, "fortalecida hoy por la presencia del Cristo de Telde y Nuestra Señora del Pino".

"Este acontecimiento quedará grabado para siempre en la memoria espiritual de nuestro pueblo, que no olvidará la Eucaristía celebrada con usted, ni el testimonio de humildad y cercanía que nos ha dejado", apostilló.

En este marco ha resaltado que la visita del Papa ha permitido sentir su cercanía, "alentándonos en la esperanza". En este sentido, ha agradecido "su palabra iluminadora" y su "constante invitación" a caminar, así como sus palabras "de aliento" a las familias, a los jóvenes, a los mayores, "a quienes sufren y a todos aquellos que trabajan cada día por una sociedad más justa y humana".

Mazuelos ha agradecido al Papa que haya compartido oración, preocupaciones y esperanzas del pueblo canario porque, matizó, "sus gestos y enseñanzas" animan a seguir "construyendo una comunidad viva, comprometida con los más necesitados y fiel al Evangelio".

El Papa León XIV ha llegado en papamóvil al Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, donde le estaban esperando unas 41.000 personas. Durante el recorrido ha bendecido a hasta 15 niños y niñas.

Posteriormente, con unos diez minutos de retraso sobre la hora prevista, comenzaba la eucaristía en un altar coronado con las imágenes del Santo Cristo de Telde y la de la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino de Teror, que han sido trasladadas para le ocasión hasta el estadio.

La celebración ha sido seguida por unas 41.000 personas desde el Estadio de Gran Canaria y su zona exterior, así como desde el Gran Canaria Arena.

En las ofrendas han participado, entre otros, dos religiosas agustinas de la Congregación de las Agustinas Hermanas del Amparo, y Badoo, inmigrante que llegó a Arguineguín, en Mogán (Gran Canaria), en noviembre de 2020.