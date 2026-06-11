El obispo de Canarias pone el foco en la "precariedad laboral", la vivienda y la soledad de los ancianos

(I-D) El obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez; el Papa León XIV; y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro con migrantes, en el puerto de Arguineguín, a 11 de junio de 2026, en Gran Canaria. - Alejandro Barrosa / ACFI - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos Pérez, que representa a la provincia de Las Palmas, ha puesto el foco de los retos de las islas en la "precariedad laboral", las "dificultades de acceso a la vivienda" y la "soledad de los ancianos", además del "drama migratorio".

Ante ello, defendió, "la Iglesia intenta mantenerse cercana, ofreciendo escucha, acompañamiento y ayuda concreta a quienes más sufren". Así lo explicó durante su discurso en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, en un encuentro con religiosos.

Además, hizo una mención especial al turismo en Canarias, del que dijo que es "una de las principales fuentes de sustento para muchas familias y ha contribuido al desarrollo económico y social de nuestra tierra".

Al tiempo dijo que también representa un "desafío" y que "esta realidad configura profundamente nuestra vida humana, cultural y espiritual": "El constante flujo de personas, la movilidad, el ritmo acelerado de la vida y una cultura centrada con frecuencia en el consumo y el bienestar inmediato plantean importantes desafíos para la evangelización".

MAZUELOS VE UNA "CRECIENTE SECULARIZACIÓN QUE DEBILITA EL SENTIDO DE DIOS"

El obispo Mazuelos dijo que la diócesis percibe "una creciente secularización que debilita el sentido de Dios, la práctica sacramental y la transmisión de la fe en las familias. "No pocos jóvenes crecen en contextos donde la experiencia cristiana resulta cada vez más frágil o marginal", lamentó.

Sin embargo, sostuvo, "esta misma realidad nos impulsa a redescubrir nuestra vocación misionera, bajo el amparo de San Antonio María Claret que fue nombrado hace 75 años por Pío XI Copatrono de nuestra Diócesis".

"Queremos ser una Iglesia abierta y acogedora, capaz de anunciar el Evangelio también en medio de una sociedad plural y cambiante. El turismo, además de representar un desafío pastoral, constituye igualmente una oportunidad providencial para el encuentro, el diálogo y el testimonio cristiano. Nuestras parroquias y comunidades desean ser espacios donde tantos visitantes puedan encontrar no solo belleza natural, sino también la belleza de una fe viva, celebrada y compartida con alegría", prosiguió.