Obispo de Canarias ve "lamentable" el uso de la inmigración para polarizar a la sociedad y "resucitar las dos Españas"

Archivo - El obispo de Canarias, Mons. José Mazuelos, interviene durante la presentación de la agenda oficial del Papa León XIV para su próximo viaje a España, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Papa León XIV visitará España del 6 al 12 de junio - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

José Mazuelos dice que "no es admisible" la situación en Ceuta y lamenta que "nadie" hable de los más de cien fallecidos

TEROR (GRAN CANARIA), 8 (EUROPA PRESS)

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha tildado este martes de "lamentable" el uso que se hace de inmigración en España a raíz de la entrada de más de 70.000 marroquíes en Ceuta para polarizar a la sociedad y "resucitar las dos Españas".

En una homilía pronunciada en la eucaristía solemne con motivo de la festividad de la Virgen de Nuestra Señora del Pino ha dicho que "no es admisible" lo que se ha visto en la ciudad autónoma "donde nadie habla de las más de cien personas muertas en el mar" al mismo tiempo que "no es aceptable ignorar y abandonar el sufrimiento de un pueblo de España".

Mazuelos ha recordado la visita del Papa León XIX a Canarias para recordar que "la Iglesia no puede permanecer indiferente ante el sufrimiento humano" por lo que ha animado a los fieles a "renovar" la vocación de acogida.

"Que nadie que llegue a nuestras costas encuentre solamente puertas cerradas, que encuentre también una Iglesia capaz de escuchar, una Iglesia capaz de acompañar, una Iglesia capaz de defender la dignidad humana", ha señalado.

El obispo no ha obviado en destacar que la visita del Papa fue un "acontecimiento histórico" para el archipiélago pero ha pedido no quedarse solamente "con el recuerdo, las imágenes, las multitudes o la emoción" sino preguntarse "que quiso" decir con el lema 'alzad la mirada'.

En ese sentido ha dicho que cuando las dificultades hacen pensar que todo está perdido, María recuerda que "Dios sigue caminando con nosotros" y por ello, 'alzad la mirada' significa "descubrir, precisamente en medio del sufrimiento", que Dios no abandona a los hombres en un momento en el que "muchas personas han bajado la mirada" porque "hay cansancio, hay incertidumbre".

Ha insistido en que la visita del Papa tuvo "el rostro de las personas migrantes" y por ello visitó el muelle de Arguineguín para "poner rostro y nombre a una realidad que tantas veces corre el riesgo de convertirse solamente en cifras".

"CANARIAS CONOCE BIEN EL DRAMA DEL MAR"

En su opinión, "Canarias conoce bien el drama del mar, conoce las historias de quienes llegan y conoce también el silencio de quienes no llegaron, en el corazón de Canarias hay nombres que solamente Dios conoce, hay madres que todavía esperan, hay familias que lloran, hay jóvenes que emprendieron un viaje buscando vida y encontraron la muerte".

Por ello ha apelado a una Iglesia "capaz de acompañar" y "capaz de defender la dignidad humana" y que "se rebela cuando la dignidad de las personas viene pisoteada para alcanzar poder".

Mazuelos ha reivindicado también que la visita de León XIV recordó que la Iglesia "no vive encerrada en sí misma" pues el Papa quiso encontrarse con sacerdotes, familias, jóvenes, voluntarios y migrantes.

"La Iglesia es una casa abierta, la Iglesia tiene que estar donde está la gente, en las alegrías y en las tristezas", ha explicado.

En esa línea ha pedido que el viaje del Papa no sea solo recuerdo sino "semilla, compromiso y esperanza" y que los fieles no tengan miedo de transmitir su fe a sus hijos.

"Nuestra sociedad necesita cristianos que no vivan escondidos, necesita cristianos alegres, cristianos humildes, cristianos que sepan servir, cristianos que sepan perdonar, cristianos que sepan tender la mano", ha agregado.