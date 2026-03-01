Las obras de la circunvalación de Arucas (Gran Canaria) obligan a de desvíos provisionales de tráfico desde este lunes - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias ha informado de nuevas incidencias al tráfico a partir de este lunes, 2 de marzo con motivo de las obras de la circunvalación de Arucas (Gran Canaria) para realizar el acondicionamiento de la GC-20, del KM 3+400 al 4+870.

Según informa la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, los trabajos obligarán al cierre del carril de salida de la glorieta de la Cruz Roja, de Arucas en dirección Firgas, para poder realizar el entronque con la nueva glorieta y completar las actuaciones pendientes en la zona.

De esta manera, el corte se iniciará este 2 de marzo, y se mantendrá hasta el 1 de abril. Durante este periodo, el tráfico deberá utilizar otras salidas de los enlaces próximos, como los accesos de Visvique, Hoya de San Juan o la estación de servicio de BP, en función del destino de los usuarios.

Por su parte, la actuación forma parte de los trabajos de mejora de la vía GC-20, que buscan optimizar la seguridad y la funcionalidad del tráfico en el entorno de Arucas y sus conexiones con Las Palmas de Gran Canaria.