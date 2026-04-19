Las obras de mantenimiento del tranvía se inician este domingo en el Puente Zurita con afecciones al tráfico - TRANVÍA DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará a partir del próximo domingo modificaciones del tráfico en la zona del Puente Zurita como consecuencia de la ejecución de los trabajos de mantenimiento programado en las vías por las que circula el tranvía.

El primer corte ya se lleva a cabo este domingo, desde las 7:00, y hasta las 24:00 horas, afectando al carril izquierdo, en sentido ascendente, de la avenida Islas Canarias entre las calles Salamanca y Zurbarán, permaneciendo abierto el carril derecho.

En la medida de lo posible, y siempre garantizando la seguridad de todos, se facilitará el acceso a los garajes afectados, que deberán entrar desde la calle Zurbarán en sentido contrario, según ha precisado el consistorio capitalino en una nota.

Como consecuencia de dichas obras, la Línea 1 del tranvía operará durante esta jornada solo entre las paradas de La Trinidad y Cruz del Señor, mientras que el resto se cubrirá a través de un servicio gratuito de guaguas lanzadera de Titsa, que operará desde las 6:00 hasta las 24:00 horas, con una frecuencia de entre 10 minutos.

Dichas guaguas partirán desde el Intercambiador y harán el recorrido por la vía paralela al tranvía, continuando por José Manuel Guimerá Gurrea, Bravo Murillo, Imeldo Serís, Ángel Guimerá, Rambla de Pulido, avenida Islas Canarias, terminando en Cruz del Señor.

En sentido descendente, la guagua lanzadera saldrá de Cruz del Señor y continuará por avenida Bélgica, las calles Velázquez, Goya y Luis de la Cruz, desde donde retomará nuevamente la avenida Bélgica para seguir por la avenida Asuncionistas, Ramón y Cajal, la prolongación de Ramón y Cajal, Nifu Nifa, Bravo Murillo, José Manuel Guimerá Gurrea, Víctor Zurita Soler y, finalmente, el Intercambiador.

Por otro lado, desde el lunes 20 y hasta el jueves 23, en horario de 23:00 hasta las 6:00 horas, se repetirán los cortes de tráfico en el carril izquierdo de la avenida Islas Canarias entre las calles Salamanca y Zurbarán, manteniéndose operativo el carril derecho en sentido ascendente. En este caso, las obras no afectarán a la operativa del tranvía, que se mantendrá con normalidad.

Asimismo, en los próximos días está previsto que los trabajos del mantenimiento del tranvía continúen, próximamente, en otros puntos del municipio de Santa Cruz de Tenerife.