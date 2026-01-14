Obras Públicas aprueba definitivamente el cierre del Anillo Insular entre El Tanque y Santiago del Teide, en Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la reunión del Consejo de Gobierno - GOBIERNO DE CANARIAS

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha aprobado definitivamente el modificado 2 del proyecto del cierre del Anillo Insular de Tenerife, en el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide, por importe de 21.488.958,93 euros, configurando un 8,9 % sobre el presupuesto vigente.

El tramo El Tanque-Santiago del Teide forma parte del denominado Cierre Oeste, que une los corredores Norte y Sur de la isla. Esta vía permitirá, asimismo, enlazar las autopistas TF-1 y TF-5 por el oeste, dando continuidad a las actuaciones ya finalizadas entre Adeje y Santiago del Teide, en el sur, y entre Icod de Los Vinos y El Tanque, al este, según ha precisado el departamento regional en una nota.

Así, con todo ello, se logrará cerrar el denominado Anillo Insular, la infraestructura que vertebra el tráfico rodado a nivel insular.

La carretera proyectada es de tipo convencional, con un carril por sentido y una velocidad de diseño de 80 km/h. Su trazado contempla una longitud total de 11,3 kilómetros, de los cuales la mitad discurren en túneles o túneles artificiales, duplicando la calzada en esos tramos.

El elemento más destacado es el túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de longitud, que permitirá salvar el Parque Rural de Teno y la población de Erjos sin afección, preservando una zona de alto valor ambiental. La salida del túnel se sitúa en el Valle de Santiago del Teide, desde donde la vía circunvala el casco urbano hasta conectar con el tramo Adeje-Santiago del Teide.

MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

El modificado 2 introduce, en concreto, una serie de medidas "innovadoras" en materia de sostenibilidad. Así, por un lado, destaca la construcción de una planta fotovoltaica de 500 kW de potencia nominal, que se ubicará sobre el falso túnel del emboquille sur y que contribuirá a cubrir las necesidades energéticas de la infraestructura durante el día en condiciones normales de funcionamiento.

Por otro, se incluye la sustitución del revestimiento encofrado por revestimiento proyectado en el túnel, lo que mejora la adaptación a las irregularidades de la perforación y reduce el consumo de hormigón, lo que permitirá evitar la emisión de unas 32.000 toneladas de CO2.

A su vez, se ha llevado a cabo la actualización de las instalaciones del túnel para reforzar la seguridad, incorporando últimos avances tecnológicos en ventilación, iluminación, comunicación y control.

PLANTA FOTOVOLTAICA

El modificado 2 contempla, en detalle, la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la plataforma de relleno situada sobre el emboquille sur del túnel de Erjos, en Santiago del Teide. La instalación tendrá una potencia de 589,68 kWp y estará formada por 936 módulos de 630 Wp cada uno, dispuestos en estructuras de hormigón con inclinación de 18º y orientación sur.

El sistema contará con cuatro inversores de 125 kWn que transformarán la corriente continua en alterna, y un centro de transformación de 630 kVA que elevará la tensión a 20 kV para conectarla al centro de transformación del túnel.

Con esta instalación, se prevé cubrir en torno al 55 % de la demanda energética total del túnel en condiciones normales de funcionamiento, lo que permitiría reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible de la infraestructura.