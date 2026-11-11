Ocho cancelaciones en La Palma y un desvío en Tenerife Norte debido a la borrasca 'Charles'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Charles' por Canarias deja hasta el momento ocho vuelos cancelados en el aeropuerto de La Palma y uno desviado en Tenerife Norte, según datos de Aena.

En el caso concreto de La Palma se cancela un vuelo procedente de Madrid, cinco desde Tenerife Norte y uno de Gran Canaria, mientras que el desvío afectó a un vuelo interinsular que partió de Gran Canaria con destino a Tenerife Norte y tuvo que volver a su punto de origen.

La borrasca, que ha empezado a surcar el archipiélago de oeste a este, ha dejado hasta el momento algo más de una decena de incidentes relacionados principalmente con la afección del viento.