Olczak (Philip Morris) ve "irracional" la posición de algunos gobiernos y cree que son más confiables que la OMS

El CEO de Philip Morris se pregunta si la negativa de algunos países a abandonar el cigarrillo y hacer la transición tiene que ver con que son "adictos al dinero del tabaco"

NEUCHÂTEL (SUIZA), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Philip Morris International (PMI), Jacek Olczak, ha asegurado este martes que la posición de algunos Gobiernos o ministros de sanidad contra los nuevos productos de tabaco es "irracional" y que no entiende cómo tras más de una década de nuevos productos, de investigación y de ciencia hay algunos legisladores que siguen defendiendo que no hay suficiente información.

"Espero que no pasen 100 años para que algunos tengan que reconocer que estábamos en lo cierto", aseveró Olczak en declaraciones a Europa Press, en referencia al siglo que tardó el mundo en reconocer que era cierto que la tierra giraba alrededor del sol.

Olczak, que explicó durante la conferencia previa --en unas jornadas sobre innovación que la compañía realiza cada año en sus instalaciones de I+D+i en la ciudad suiza de Neuchâtel- que la actitud de algunos gobiernos rozaba la "estupidez", remarcó que se refería a "cómo explicas la irracionalidad" en la que considera que algunos países se han instalado. "Obviamente al principio los gobiernos no tienen suficiente conocimiento, y necesitan más tiempo para leer la ciencia, asesores que consultar o expertos, lo pillo, pero llevamos aquí 10 años y 10 años es un montón de tiempo", razonó.

El CEO de PMI insistió en que en este tiempo que ha pasado "puedes terminar la carrera de medicina y estar ejerciendo, o ser un ingeniero; ¿y todavía dicen que no hay suficiente ciencia? Diez años atrás de acuerdo, cinco puede ser, pero diez años más tarde creo que aquí hay algo que nos estamos perdiendo", lamentó. "Que no hay ciencia no es verdad y no solo es que haya ciencia sino que hay ciencia que puede ser verificada por otros. Esto no es religión, que necesitas creer en algo, esto es ciencia, hay un método, una hipótesis, hago pruebas y tengo los resultados. Si no confías lo puedes replicar, puedes hacer análisis, puedes hacer lo mismo y con el mismo método y ver si los resultados son los mismos o no. Nadie le dice a las farmacéuticas que hay una ciencia de ellos detrás de la medicina. Obviamente, ¿quién va a invertir? Pues las compañías farmacéuticas. Casi toda la investigación ha sido financiada por el sector privado", sostuvo.

Así, mantuvo que "ningún país está reduciendo tasa de fumadores en 10 años al 50%" tal y como ha hecho Japón después de aceptar de manera masiva la comercialización de estos productos. "Los países que están siguiendo las recomendaciones de la OMS lo han conseguido apenas en un par de puntos y hay casos como Australia donde no solo han perdido la recaudación y favorecido el mercado ilegal, sino que además han comenzado a producirse crímenes violentos", lamentó.

El máximo directivo de la multinacional explicó durante la mañana, también, que la gente "debería confiar más en PMI que en la OMS" porque la tabacalera dice que hay "alternativas no exentas de riesgo pero mejores que el cigarrillo", mientras que la OMS "se limita a decir que no te fíes de Philip Morris y que no hay ningún producto mejor que los cigarrillos". El CEO de Philip Morris considera que hay administraciones que "no están permitiendo la innovación" y que, además, están "sustrayendo" a los ciudadanos una "libertad", que es la de elegir una alternativa menos perjudicial, "sentenciando a millones de personas a fumar".

¿HAY PAÍSES "ADICTOS AL DINERO DEL TABACO"?

Además, acusó la postura "incomprensible" de algunos gobiernos que dan la espalda a los nuevos productos, mientras siguen permitiendo el cigarrillo, como una actitud de alguien "adicto al dinero del tabaco". Y eso, sostuvo, situaría el debate en unos términos "inmorales", de gobiernos no queriendo que los ciudadanos se beneficien de una innovación para ellos poder seguir "beneficiándose" del dinero en impuestos del tabaco.

Olczak relató que hay muchos países en los que entre el 70 y hasta el 80 por ciento del precio corresponde a impuestos y se planteó en voz alta: "Este es otro ángulo de la conversación, ¿es por la salud y porque aún no confío en la ciencia o es por otra cosa?". "Porque si seguimos sin entender la posición de la otra parte después de tanto tiempo, tal vez sea el momento de preocuparse de que los motivos sean otros", sentenció.

También sostuvo que los "inversores son, por cientos de veces, más listos que los gobernantes" y defendió que "si alguno de ellos accediera a alguna posición reguladora nos encontraríamos en un mundo mejor", incluido en el ámbito relacionado con el tabaco". "Deberíamos empezar a elegir inversores como gobernantes", sostuvo. Así, consideró que lo que se ha llamado hasta el momento "inacción" ya es "acción", pero en la dirección incorrecta. Dijo también que "no hay ningún país" que vaya a declarar ilegal el tabaco, porque saben de las consecuencias, muchas económicas, pero criticó duramente que bloqueen el cambio a una cosa mejor.

Preguntado sobre las farmacéuticas y sus productos de sustitución o cesación, dijo que las cosas no "están bien o mal dependiendo de quien las haga". Consideró esto como un "mal enfoque" y explicó que los países que están abrazando el cambio hacia productos alternativos al cigarrillo están consiguiendo acercarse a ser países libres de humo, con un 5 por ciento o menos de población fumadora. "Suecia prácticamente lo ha hecho con sus productos orales y Japón está en primera línea para lograrlo. Lo están logrando, no por restricciones sino por elección del propio consumidor", incidió.

PHILIP MORRIS SIENTE "FRUSTRACIÓN" POR ALGUNAS REGULACIONES

Por todo ello, declaró que siente "frustración" por el proceso y al no entender "por qué está tardando tanto". "La industria ha hecho y está haciendo su parte, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo, pero las regulaciones juegan un papel muy importante sobre cómo presentar estos productos y esta innovación. Los gobiernos tienen el poder de recomendar", remarcó.

"Este momento es muy frustrante, hemos hecho este cambio de movernos en esta dirección. No es solo nuestra inversión, sino también la de otras empresas. Los productos siguen mejorando día a día, y eso es bueno. La industria ha hecho su parte. Tenemos la ciencia y la ciencia dice que el cigarro mata, y esto [en relación al tabaco calentado] reduce las sustancias perjudiciales. Sabemos que estos productos son mejores y aún así hay países que quieren hacer ilegales algunos, permitiendo que el cigarro se venda. Esto es simplemente estúpido", argumentó.

LOS NUEVOS PRODUCTOS "PREVALECERÁN"

Pese a la queja, Olczak se declaró "completamente convencido" de que los nuevos productos llevarán al cigarrillo a la estantería de un museo porque "la humanidad ha demostrado que los mejores productos sustituyen a los anteriores". "Prevalecerán, la pregunta es cuánto tiempo y cómo acelerar el proceso, pues hay 1.000 millones de fumadores que pueden mejorar su calidad de vida .Hay mejores productos, lo sabemos, muchos continúan fumando porque no saben que tienen mejores alternativas. Y sí, las tienen", sentenció.

Además, el directivo de Philip Morris cree necesario hablar sobre por qué la gente se vuelve adicta al cigarrillo. "Debe haber algún beneficio y si preguntas a los fumadores cómo se sienten y por qué fuman te dirán que se relajan, que dedican 5 minutos para ellos, o que están trabajando y requieren un extra de concentración. Ese es el beneficio que la gente quiere con el cigarro pese al hecho de saber que son malos para la salud y caros. Por tanto, la mayoría no lo dejará porque no tienen un recambio y eso lo da la nicotina, que es la menos perjudicial de las sustancias que hay en el cigarrillo", concluyó.