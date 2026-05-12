Operativa la segunda planta de emergencia energética en la isla de Tenerife frente a ceros energéticos

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife ha instalado recientemente su segunda planta de emergencia energética. La infraestructura, impulsada por Sampol Canarias en el Polígono Industrial de La Gañanía, en Los Realejos, aporta 14,8 megavatios adicionales al sistema eléctrico de la isla y refuerza la respuesta ante posibles ceros energéticos.

La infraestructura ya se encuentra operativa y preparada para entrar en funcionamiento cuando así lo requiera el operador del sistema eléctrico, según ha informado la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias en una nota.

Durante una visita a la instalación, el consejero Mariano Hernández Zapata, acompañado por el director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, Ángel Montañés, y por el director de Sampol Canarias, Ibrahim Pérez, comprobó el estado final de esta planta, concebida como una solución provisional para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Tenerife y la Gomera.

La planta cuenta con una potencia de 14,8 megavatios y está formada por ocho grupos electrógenos, en el marco de una inversión cercana a los 11 millones de euros. La infraestructura ya dispone de todas las autorizaciones administrativas necesarias y se encuentra en fase de pruebas y ajuste operativo coordinado con Red Eléctrica.

El consejero Mariano Hernández Zapata ha destacado "los pasos dados al frente, de manera rigurosa, para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en Canarias". En este sentido, ha recordado cómo, hoy, Tenerife y La Gomera son unas islas más seguras desde el punto de vista energético. "Estas plantas no son una teoría ni anuncios vacíos, son infraestructuras reales que ya están preparadas para actuar cuando el sistema lo necesite", ha señalado.

El consejero ha agradecido el trabajo realizado por Sampol y la colaboración del Ministerio para hacer posible que esta instalación sea una realidad, subrayando además que "estas actuaciones también generan oportunidades y empleo en la isla". En este contexto, ha recordado que durante la construcción de las instalaciones energéticas desarrolladas por Sampol en Tenerife "han llegado a trabajar más de cien personas", contribuyendo a acelerar la puesta en marcha de medidas destinadas a reforzar el sistema eléctrico insular.

El director de Sampol Canarias, Ibrahim Pérez, ha explicado que la planta "ya se encuentra funcionando" y que se ha trabajado de forma coordinada con Red Eléctrica "para garantizar que la inyección de energía generada en esta instalación se integre de forma segura en la red". Pérez ha destacado además que esta instalación, junto a la planta de El Chorrillo, son ya las dos primeras infraestructuras de emergencia asignadas a Sampol Canarias que se encuentran plenamente operativas y disponibles para el operador del sistema".

REFUERZO DEL SISTEMA

La planta de Los Realejos forma parte de las medidas extraordinarias impulsadas tras la declaración de emergencia energética en Canarias, con el objetivo de reforzar la seguridad del suministro en las islas con déficit estructural de generación, según ha recordado la Consejería de Transición Ecológica.

Estas infraestructuras tienen carácter provisional y únicamente serán activadas en momentos de necesidad o ante riesgo para la estabilidad del sistema eléctrico, mientras avanzan las soluciones definitivas contempladas en la renovación del parque de generación de Canarias. La Consejería recuerda que el Gobierno de Canarias continúa trabajando junto al Ministerio y al operador del sistema para avanzar hacia un modelo energético "más seguro, estable y sostenible", reforzando también la integración de energías renovables.