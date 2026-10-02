Pájara (Fuerteventura) registra un terremoto de magnitud 3 que se hace sentir durante la madrugada de este viernes

Terremoto en Fuerteventura - IGN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, ha registrado un terremoto de magnitud 3 que se ha hecho sentir durante la madrugada de este viernes, 2 de octubre, según el Instituto Geográfico Nacional.

El terremoto se ha producido sobre las 05.06 horas de este viernes a una profundidad de cuatro kilómetros al sudoeste de la isla.

Asimismo se ha sentido con mayor intensidad, además del municipio de Pájara, en los de Tuineje, Betancuria, Antigua y La Oliva.