Las Palmas de Gran Canaria abre el plazo de inscripción para los campus de verano de 2026

Campus de verano de Las Palmas de Gran Canaria 2026 - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD), ha abierto el plazo de inscripción para los campus deportivos de verano 2026, ofertando más de 4.000 plazas para niños y adolescentes de entre 4 y 14 años.

Esta nueva edición de los campus estivales, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa, tiene como fin promover la actividad física, el ocio saludable y la conciliación de las familias durante las vacaciones escolares.

Los campus se desarrollarán en seis espacios deportivos municipales repartidos por distintos distritos de la ciudad. Así, el Complejo Deportivo López Socas en Altavista contará con actividad desde el lunes 22 de junio hasta el viernes 28 de agosto.

Por su parte, los campus del Pabellón García San Román en Schamann, Pabellón Jardín de Infancia en La Isleta, Pabellón Leoncio Castellano Arencibia en Tamaraceite y la playa de Las Alcaravaneras tendrán lugar del lunes 29 de junio al viernes 31 de julio. Y el campus del Pabellón El Batán se celebrará en el mes de julio, entre el lunes 6 y el viernes 31.

Las actividades están dirigidas a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años, salvo en el campus de playa de Alcaravaneras, reservado para menores de entre 9 y 14 años y, además, será obligatorio saber nadar para participar en las actividades acuáticas programadas.

La programación, con horario previsto entre las 09.00 y las 13.30 horas, incluye actividades multideportivas como fútbol, baloncesto, voleibol, hockey, patinaje o juegos tradicionales, además de dinámicas educativas, talleres y actividades acuáticas en el caso del campus de playa.

En cuanto a los precios, indican que los campus de pabellón tendrán una cuota semanal de 26,75 euros, mientras que el de playa de Alcaravaneras tendrá un coste de 47,45 euros por semana.

Asimismo en los campus de López Socas y García San Román se ofrecerán servicios opcionales de recogida temprana, desde las 07.30 horas, por 10 euros semanales, así como servicio de comedor hasta las 15.00 horas por 41,25 euros adicionales semanales.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través de la página web https://www.laspalmasgcdeportiva.es/campus-verano-2026.html.

También podrán obtener información presencialmente en el Pabellón Félix Santana Santana y en el Centro Deportivo Cono Sur, así como a través de los correos electrónicos info@laspalmasgcdeportiva.es e info.cdconosur@gmail.com.