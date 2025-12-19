Las Palmas de Gran Canaria acoge este viernes la Open LPA Surf City, donde se dan cita los mejores surfistas nacionales

Archivo - Zona de La Cícer en la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. Olas, oleaje - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Palmas de Gran Canaria acogerá desde este viernes, 19 de diciembre, y hasta el domingo, 21 de diciembre, la Open LPA Surf City, donde se dan cita los mejores surfistas nacionales y se decidirán los títulos de campeón y campeona de la Liga Pro Surf 2025.

Así la capital grancanaria se convierte en la última parada de la Liga Pro Surf 2025, perteneciente a la Federación Española de Surfing, y el evento se desarrollará en la denominada ola de La Cícer de la playa de Las Canteras, y donde se darán cita los mejores surfistas del panorama nacional, según ha informado la organización del evento en nota de prensa.

El Open LPA Surf City, que cumple ocho años, llega en esta edición como una de las tres únicas pruebas de máximo coeficiente que forman parte de la Liga Pro Surf, por lo que indican que al tratarse de la última parada, la ola de La Cícer "será decisiva para coronar a los ganadores de 2025".

La competición llega a Gran Canaria con los títulos "aún en el aire" y que permitirá ver a deportistas como el vigente campeón Luis Díaz, Kalani Da Silva o Néstor García, que aseguran el "mayor espectáculo y la máxima emoción" para hacerse con el título.

Por su parte, en la categoría femenina, la Liga Pro Iberdrola, se podrá ver a la campeona Lucía Machado, quien defenderá su título ante rivales como Melania Suárez o Silke Martínez.

El Open LPA Surf City 2025 también es valedero para el circuito canario de surf open, perteneciente a la Federación Canaria de Surf.

NOVEDADES

En esta edición el Open LPA Surf City llega con "importantes novedades", como el premio a la mejor maniobra tanto en categoría masculina como en femenina, el Open LPA Challenge, con una tabla de surf para cada ganador, y el Open Tag Team, un novedoso formato con 1.500 euros en premios en el que se competirá por parejas mixtas.

Alrededor de este campeona, y como ya se viene haciendo desde 2023, se celebra el Gran Canaria Surf Fest, un programa de actividades de ocio y deporte al aire libre, paralelo a la competición, todas ellas relacionadas con la playa, tales como yoga, tenis playa o talleres de surf.

Además tiene su componente social, con la participación de diferentes colectivos como personas con Síndrome de Down, a través de Trisomía 21, niños con cáncer y sus familias con la participación de la Fundación Canaria Pequeño Valiente o actividades con personas con autismo. Mercadillo, terraza junto al mar y música completan la oferta del Gran Canaria Surf Fest.