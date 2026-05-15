Las Palmas de Gran Canaria activa este domingo un dispositivo de tráfico y limpieza por la Carrera de Las Empresas

Carrera de las Empresas - ARCADIO SUÁREZ. AYUNTAMIENTO DE LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado para este domingo, 17 de mayo, un dispositivo especial de tráfico y limpieza con motivo de la Carrera de las Empresas, que discurrirá por el entorno de los barrios de Triana, Canalejas y Arenales.

La prueba deportiva, que contará con más de 5.000 participantes, comenzará a las 09.00 horas, cuando está prevista la salida de la carrera de 10 kilómetros; y sobre las 10.45 horas tomarán la salida las personas inscritas en la prueba de 5 kilómetros, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

La salida y la meta estarán situadas en la Fuente Luminosa, desde donde comenzará el circuito que discurrirá por las calles Luis Doreste Silva, Juan XXIII, León y Castillo, Bravo Murillo, Viera y Clavijo, San Bernardo, General Bravo, Muro, Remedios, San Pedro, Triana, Lentini, Pasaje Rafael Benot Cabrera, Losero, Triana, Muelle Las Palmas y Venegas.

Para la celebración de las carreras, la Policía Local procederá a los cortes de estas vías y adyacentes, tales como Francisco Gourié, Pilarillo Seco o Venegas, a partir de las 07.30 horas y hasta las 14.00 horas, mientras que se procederá a la retirada de los vehículos aparcados en estas vías desde este sábado.

En este sentido, se encuentran entre las vías afectadas por los cortes de tráfico los accesos a Rafael Cabrera, Bravo Murillo, Munguía, Miguel de Cervantes y Alcalde Ramírez Bethencourt desde la Avenida Marítima. En el caso de Juan XXIII, estará operativa en sentido ascendente.

Por su parte, el Servicio Municipal de Limpieza llevará a cabo un dispositivo especial de saneamiento con motivo de la Carrera de las Empresas 2026, que comenzará el sábado, 16 de mayo, a las 22.00 horas y se desarrollará durante la celebración de la prueba, así como una vez finalizada para garantizar las labores de limpieza preventiva, mantenimiento y recuperación de la normalidad en las vías y espacios públicos afectados por el evento.

En este dispositivo participarán 40 trabajadores, entre ellos personal de mando, conductores y operativos de limpieza, baldeo y recogida de residuos.

Además dispondrán de 18 vehículos, entre los que se encuentran tres vehículos ligeros, tres camiones baldeadores, dos barredoras, dos furgones hidrolimpiadoras, una fregadora, así como distintos camiones recolectores destinados a las fracciones de papel-cartón, vidrio, envases ligeros, resto y orgánica, además de dos furgones satélites.