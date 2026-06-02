Las Palmas de Gran Canaria apuesta por teletrabajo y zonas preferentes de transporte público durante la visita del Papa

Las Palmas de Gran Canaria presenta el dispositivo especial para la visita del Papa León XIV el próximo once de junio - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha presentado el dispositivo especial de seguridad, movilidad y servicios públicos diseñado con motivo de la visita del Papa León XIV a la ciudad el próximo 11 de junio y que, entre otros puntos, apuesta por el teletrabajo y las zonas preferentes de transporte público.

En este sentido, la previsión de lo que será una "jornada histórica" prevé congregar a cientos de miles de personas y situará a la capital grancanaria en el centro de la atención nacional e internacional, según ha informado el Consistorio.

Al respecto, la alcaldesa, Carolina Darias, junto al concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez; la directora general de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez; y el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, Cristóbal Déniz, ha dado a conocer las líneas de este plan.

El trabajo de planificación se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio del Interior, la Delegación del Gobierno, el Cabildo de Gran Canaria, la Jefatura Provincial de Tráfico, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Canaria y la Diócesis de Canarias.

De esta manera, Darias ha destacado que la ciudad se prepara para acoger "un acontecimiento de especial relevancia humana, espiritual, institucional y ciudadana".

RECEPCIÓN OFICIAL EN LA PLAZA STAGNO

Asimismo, ha recordado que la capital tendrá el honor de recibir oficialmente al Pontífice en la plaza Stagno, donde se le hará entrega de las Llaves de Oro de la ciudad.

La regidora ha recalcado de igual modo que esta visita representa "una oportunidad para proyectar al exterior la imagen de una ciudad abierta, diversa, hospitalaria y comprometida con la convivencia".

Por su parte, Cristóbal Déniz ha agradecido la colaboración de las administraciones implicadas en la organización de la visita, que ha calificado como "el acontecimiento más importante de la historia de la Diócesis de Canarias".

Para afrontar este reto, el Ayuntamiento activó el 4 de abril el 'Plan de Emergencias Municipal' (PEMULPA) en fase de prealerta y está previsto que el próximo 8 de junio pase a situación de alerta, lo que supondrá una mayor intensidad en los trabajos preparatorios.

La planificación de seguridad y movilidad se articula en torno a cuatro espacios principales de la ciudad: El entorno de la plaza Stagno, donde tendrá lugar la recepción institucional al Pontífice; el recorrido del papamóvil hasta la Catedral de Canarias; la plaza de Santa Ana; y la zona de Siete Palmas, donde se espera la mayor concentración de asistentes con motivo de la celebración de la Santa Misa.

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES NO ESENCIALES

Para facilitar la movilidad, el Ayuntamiento promoverá el teletrabajo entre el personal municipal y suspenderá las actividades no esenciales durante la jornada del 11 de junio, garantizando la prestación de los servicios públicos esenciales.

Las actuaciones de señalización comenzarán a principios de la próxima semana, mientras que los desalojos de las áreas que requieran medidas especiales de seguridad se iniciarán durante la mañana del diez de junio.

Finalmente, el Ayuntamiento ha apuntado que la recuperación completa de la normalidad se producirá al mediodía del doce de junio, tras la salida del Papa de la isla.