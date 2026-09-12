Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio de Veterinaria cierran el plazo para un concurso fotográfico en septiembre

Cartel del concurso de fotografía 2026 de animales en Las Palmas de Gran Canaria - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas cerrarán el 30 de septiembre el plazo para participar en la undécima edición del concurso de fotografía 'Mi amigo se viene conmigo'.

A este concurso, que busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía y poner en valor el vínculo entre las personas y sus perros, pueden presentar una fotografía de su perro o perros, personas mayores de edad y residentes en el municipio, y así optar a uno de los tres premios del concurso, que consistirán en lotes de productos y pienso para mascotas valorados en 400 euros para el primer premio, 300 euros para el segundo y 200 euros para el tercero.

La concejala de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, ha animado a la ciudadanía a aprovechar las últimas semanas de plazo, ya que el concurso "permite visibilizar el vínculo que existe entre las personas y sus animales de compañía", además de recordar que "convivir con ellos implica asumir responsabilidades y garantizar su bienestar durante toda su vida", según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

"Queremos que las fotografías participantes reflejen esa convivencia responsable y contribuyan a trasladar a la ciudadanía la importancia de cuidar, identificar y proteger a nuestros animales de compañía", apuntó.

Por su parte, el presidente del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Pablo Varona, ha invitado a participar en esta undécima edición, indicando que las imágenes que se presenten "pueden servir para mostrar la convivencia positiva entre las personas y sus animales y, al mismo tiempo, para transmitir la importancia" de la prevención, la identificación y los cuidados veterinarios.

Varona ha recordado que los perros que aparezcan en las fotografías deberán estar identificados mediante microchip e inscritos en el Censo Municipal de Animales de Compañía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (ZOOCAN), requisitos que son "herramientas fundamentales para favorecer su protección y facilitar su recuperación en caso de pérdida o extravío".

Los interesados podrán presentar las fotografías con cualquier técnica y en formato JPG, tanto en orientación vertical como horizontal. Los trabajos deberán incluir un título, así como el nombre y apellidos de la persona autora y sus datos de contacto, correo electrónico y teléfono.

Los originales deberán enviarse por correo electrónico a saludpublica@laspalmasgc.es hasta el 30 de septiembre de 2026. Las personas participantes tienen que declarar que son autoras de las obras y que estas son inéditas y no han sido divulgadas o publicadas previamente.

Un jurado compuesto por miembros del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas y expertos en tecnologías de la comunicación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seleccionará las tres fotografías ganadoras.

Las bases completas del concurso pueden consultarse en el siguiente enlace: https://colegiados.lpa.vetcan.org/adjuntos/novedades/facfa4d....