Las Palmas de Gran Canaria se convierte en la capital del mundo para la prevención y concienciación sobre el ahogamiento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en un referente mundial en materia de prevención y concienciación sobre el ahogamiento gracias al trabajo conjunto de la Concejalía de Turismo y de Ciudad de Mar de la capital grancanaria y la plataforma 'Canarias, 1500 km de Costa'.

Según se ha informado en una rueda de prensa en el Museo Elder con motivo del Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, la Concejalía de Turismo y la de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto a la plataforma citada ofrecerán una serie de acciones que "pretenden visibilizar" y "concienciar" sobre el ahogamiento, "una de las principales causas de muerte accidental del planeta".

El periodista y director de la plataforma 'Canarias, 1500 km de Costa', Sebastián Quintana, ha destacado la labor del Cabildo de Gran Canaria, ya que "da un ejemplo increíble a nivel nacional y a nivel europeo en apostar por la prevención, al igual que el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con sus concejalías de Turismo y de Ciudad de Mar".

Asimismo el director de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha incidido en que se puede "trabajar mucho" desde las administraciones públicas, de la mano de los periodistas, de la mano de entidades como 'Canarias, 1500km de costa', "en dar confianza, en generar sensibilidades e información".

PROGRAMACIÓN

Los tres días de programación se celebraran los próximos 22, 23 y 25 de julio con el fin de difundir toda la información necesaria mediante soportes audiovisuales de promoción y actividades ciudadanas.

El primer acto consistirá en proporcionar al sector hotelero y turístico de Las Palmas de Gran Canaria material audiovisual compuesto por 15 spots traducidos en seis idiomas (español, inglés, alemán, italiano, francés y sueco), con la intención de reforzar la cultura de la prevención y seguridad acuática dirigida a la clientela de estos establecimientos.

Por otra parte, el 23 de julio a las 10.00 horas se reunirán en el Museo Elder de la Ciencia expertos nacionales e internacionales para debatir y analizar la evolución, así como la perspectiva de los ahogamientos en Canarias, Europa y a nivel mundial.

Por su parte, el edil de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, ha recalcado que "esto no pasa todos los días, es muy difícil" que una ciudad como la capital grancanaria "consiga convertirse" en el lugar donde se dan cita los "máximos expertos mundiales en el problema importantísimo del ahogamiento", que calificó de "gordo, serio, opacado, ocultado", y del que "no" se es consciente porque "no" se pone en evidencia.

Por último, para la seguridad acuática y rescate se desarrollará el 25 de julio en la playa de Las Canteras un taller con un grupo de niñas y niños, entre 8 y 13 años, en el que aprenderán los Primeros Auxilios + RCP y la labor de los socorristas con la colaboración de Cruz Roja, "conmemorando de esta forma el Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos en su segundo año de historia".

Estas actuaciones son "una oportunidad para poner en valor problemas que muchas veces están ocultos como es el tema de los ahogamientos y una oportunidad para convertir a Las Palmas de Gran Canaria en un destino seguro", ha manifestado Quevedo.

VISIBILIZAR EL INTERÉS HUMANO COMO TRATAMIENTO PERIODÍSTICO

De acuerdo con Pedro Quevedo, el fenómeno de los ahogamientos tiene una dimensión "mucho mayor de lo que mucha gente se cree" porque incluso los canarios "suelen pensar que en los ahogamientos se ahogan los bobos".

"Este es un problema muy serio que afecta a un montón de gente, a la nuestra también y por afectar, afecta a los lugares que no tienen costa, los pantanos, las piscinas", apuntilló.

El director de la plataforma, Sebastián Quintana, ha apuntado que el "gran problema del tratamiento informativo" de los ahogamientos es que "normalmente es un acrónimo" y hay que "ponerle cara, identidad, visibilizar el interés humano como tratamiento periodístico como se hace en tráfico".

UN PROBLEMA DE EDUCACIÓN

Por otro lado, Pedro Quevedo ha insistido en que es un "problema de educación" dado que los ahogamientos están "silenciados" para la gente, pero también para las administraciones, la población que "no está mentalizada" de la importancia que tiene.

"No sé si la gente se ha acostumbrado a que estas cosas sean normalísimas, Las Palmas de Gran Canaria celebra el día mundial como si fuera cualquier cosa, esto es excepcional", ha subrayado el concejal de Turismo.

El director de la plataforma, Sebastián Quintana, en relación a la forma de actuar de las personas ha declarado que "no es la primera vez que un socorrista advierte a un bañista que está cometiendo una imprudencia y el socorrista ha sido agredido e insultado".

Finalmente, Quintana ha señalado las tres causas de los ahogamientos, tales como son no hacer caso a la bandera roja, ir a las playas sin servicios de socorrismo y la corriente de retorno, que se produce cuando el "bañista que se está bañando quiere llegar a la orilla y se ve arrastrado a mar adentro".