Las Palmas de Gran Canaria no tendrá Belén de Arena estas navidades

Archivo - El Belén de Arena de Las Canteras (Gran Canaria) - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO LPA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente de la sociedad municipal Turismo LPA, Pedro Quevedo, ha "lamentado profundamente la decisión" de la empresa organizadora del Belén de Arena de Las Canteras, Go Beyond, "de cancelar la 21 edición" de esta instalación navideña.

Quevedo ha subrayado, ante el anuncio de la suspensión del belén, el "respaldo ininterrumpido y el esfuerzo" presupuestario que Turismo LPA y el ayuntamiento han realizado desde el nacimiento de esta iniciativa hace dos décadas, según ha informado la Concejalía de Turismo en nota de prensa.

Por ello, ha asegurando que lamenta "sinceramente" la decisión y ha querido trasladar el "respeto por el trabajo que siempre" han realizado los promotores del evento.

"Hemos realizado siempre un esfuerzo presupuestario extraordinario en relación con el presupuesto total que maneja Turismo LPA. Confiábamos en que, sumando la aportación actualizada del ayuntamiento, el respaldo del resto de administraciones públicas y entidades privadas, la organización hubiera contado con recursos más que suficientes para retomar el proyecto", dijo Quevedo, quien ha reiterado la disposición del ayuntamiento a seguir trabajando por una oferta navideña de estas características para Las Palmas de Gran Canaria.

De todos modos, Quevedo confirmó que Turismo LPA mantendrá las ayudas a los cinco comedores sociales de la capital grancanaria, si bien ha asegurado que "preocupa mucho" que la cancelación del Belén "provoque que los comedores dejen de recibir la recaudación solidaria de los visitantes, que el año pasado fue de 10.500 euros, más una aportación de la Fundación La Caixa de 6.000 euros".

Es por ello que indicó que el ayuntamiento mantendrá la parte municipal de esta ayuda para continuar colaborando con el "trabajo fundamental" que realizan estas instituciones durante "todo el año, con las personas que más lo necesitan".

El concejal ha señalado, en relación a la aportación presupuestaria municipal al Belén, que se debe "ser rigurosos y transparentes" con la gestión de los recursos públicos. El Belén de Arena "es, con diferencia, el evento al que Turismo LPA destina la mayor aportación económica entre todas" las iniciativas que apoya y patrocina en la ciudad.

Finalmente se recuerda que tras impulsar el proyecto en solitario en 2006 y consolidar a partir de 2008 un modelo de financiación compartida, junto a otras administraciones públicas y patrocinadores privados, la aportación municipal "ha experimentado un crecimiento progresivo" en los últimos años.

En concreto, apunta que la partida de Turismo LPA a partir de 2018 ha experimentado un crecimiento "muy significativo", estableciéndose a partir de 2024 el criterio de incrementar la aportación anual en función del IPC anual. Los recursos económicos se suman cada año, campañas de promoción del evento a nivel local y nacional.