La Laguna (Tenerife) prepara su casco histórico para recibir a León XIV con restricciones al tráfico

Vista de la ciudad de La Laguna, en Tenerife - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Laguna ya trabaja para establecer a partir de mañana todo el dispositivo de seguridad y coordinación previsto para la visita del Papa León XIV el 12 de junio a Tenerife, incluyendo restricciones de tráfico y estacionamiento y otras medidas con el fin de garantizar que los actos programados para ese día se desarrollen con normalidad.

Por parte de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, ya se ha comunicado estos días de manera oficial a los locales y establecimientos de restauración del casco histórico la necesidad de retirar mesas, sillas y parasoles que se encuentren instalados en la vía pública desde las 6:00 hasta las 15:00 horas del viernes.

A través del bando oficial, se ha prohibido el acceso de los vehículos de reparto a la zona centro de cara al 12 de junio, aunque el día anterior se ampliará excepcionalmente el horario de entrada de estos dispositivos para carga y descarga hasta las 13:00 horas, según ha detallado el consistorio lagunero en una nota de prensa.

Algunas infraestructuras públicas quedarán cerradas al público durante la mañana de ese mismo viernes, tales como las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana ubicadas en la calle San Agustín, el Mercado Municipal o la Biblioteca 'Adrián Alemán de Armas'.

ESTACIONAMIENTO

Las restricciones de estacionamiento se pondrán en marcha desde las 23:30 horas deL miércoles, 10 de junio, quedando prohibido el estacionamiento en el parking anexo al Mercado Municipal, el camino El Matadero, el Camino Barranco El Rodeo (desde el Camino El Matadero hasta el Camino Vereda del Aire), el Camino Las Mercedes (desde la TF-13 hasta el Camino Las Peras) y el Camino Las Peras.

Se suma la calle Concepción Salazar, el camino La Rúa (desde la C/ Enrique Castrillo Cruz hasta la Plaza del Cristo), la calle Luisa Estany (desde el Camino La Rúa hasta la Calle Aguamansa), el estacionamiento del campo de tiro la Gallardina, el camino El Cañaveral, la Calle Pintor José Aguiar (desde la Plaza del Cristo hasta el Camino Militar de San Roque), así como el Camino Pista Militar de San Roque (desde la C/ Pintor José Aguiar hasta la TF-13).

También, Camino Ladera de San Roque (zona de estacionamiento), Plaza del Cristo, la Calle Nava y Grimón, la Calle Quintín Benito, así como la Calle Cabrera Pinto, la Calle Tabares de Cala, la Calle Anchieta (desde la C/ Nava y Grimón hasta la C/ Rodríguez Moure), la plaza del Adelantado, la Calle Quinteras, la Calle Santo Domingo, Calle Lope de Guerra, la Calle Padre Herrera, la Calle Juan de Vera, la Calle Pintor Cristino de Vera, Calle Padre Adán Canónigo de la Catedral, y la avenida República de Argentina (desde la C/ Juan de Vera hasta la C/ Catedrático Felipe González Vicén).

Se suma, además, la Calle Fray José Arenas Sabán (desde la C/ Dr. Escolástico Aguilar Soto hasta la Avda. República de Argentina), la Calle Catedrático Felipe González Vicén (desde el Camino Las Peras hasta la C/ Copérnico), la Calle Fotógrafo Antonio García Rueda, y la Calle La Cancela (desde la C/ Copérnico hasta el Camino Las Peras).

CORTES DE TRÁFICO

Los cortes de tráfico se aplicarán desde las 6:00 horas del viernes, y hasta la finalización de los actos, quedando prohibida la circulación de vehículos en las siguientes vías: Camino Las Mercedes (desde las TF-13 hasta el camino Las Peras), el Camino Las Peras, la Calle Concepción Salazar (desde la calle Guillermo Peraza Álvarez hasta el camino La Rúa) y la Calle Tabares de Cala.

Se suma la Calle Nava y Grimón, la Calle Anchieta, la Calle Juan de Vera, la Calle Pintor Cristino de Vera, la Zona peatonal, la Calle Cabrera Pinto, Calle Quintín Benito, la avenida República de Argentina (desde C/ Pozo Cabildo hasta C/ Juan de Vera), la Calle Adán Canónigo de La Catedral, el Camino La Rúa (desde C/ Seña Nicasia hasta plaza del Cristo), la Calle Seña Nicasia, la Calle Magistrado Campo Llarena y la Calle Quinteras.

También, la Plaza del Adelantado, la Calle Santo Domingo, así como la Calle Padre Herrera. Otros cortes y desvíos de tráfico, en función del paso de la comitiva y la afluencia de tráfico registrada en ese momento, podrán afectar al Camino Barranco El Rodeo con Vereda del Aire y con Transversal Alfredo Hernández Primera Izquierda, al Camino El Matadero con TF-24, al Camino del Medio y TF-265 (San Francisco de Paula) con TF-24 y a la TF-5 con la salida 8A.

Además de a la avenida de Los Menceyes, y a las calles Cruz de Marca, Emilio Gutiérrez Salazar, Magistrado Campo Llarena, Pista Militar San Roque, Club de Tiro, Seña Nicasia y Camino Las Mercedes con TF-13. También la Calle La Cancela con C/ Copérnico y la Calle Catedrático Felipe González Vicén con camino Las Peras.

A la lista se suma la Calle Fotógrafo Antonio García con Camino Las Peras, Calle Concepción Salazar con calle Guillermo Peraza Álvarez, Calle Luisa Estany y Camino El Cañaveral con Camino La Rúa, Camino La Rúa con calle Seña Nicasia y calle El Coral, Calle Catedrático Felipe González Vicén con avda. República de Argentina, y la avenida República de Argentina con Pozo Cabildo y con calle Catedrático Felipe González Vicén.

También, la calle Cabrera Pinto con Silverio Alonso, San Juan con calle Manuel de Ossuna, la plaza Dr. Olivera con Hermanos Marrero, la calle Magistrado Campo Llarena con TF-13, San Domingo y calle Padre Herrera con calle Molinos de Agua, la calle Europa con avda. Los Menceyes y avenida Leonardo Torriani con la de Los Menceyes.

Además de avenida de La Trinidad con calles Barcelona, con Pablo Iglesias, con calles Catedral, con Pedro Zerolo y con la Rotonda del Padre Anchieta.

EVITAR LA TF-13

Desde el Ayuntamiento de La Laguna se recomienda a la población de Punta del Hidalgo, Tejina, Tegueste y Valle de Guerra que evite acceder a la zona metropolitana por la TF-13, recurriendo a otras vías alternativas como la TF-154 (carretera El Portezuelo- Las Toscas) y la TF-156 (carretera de El Boquerón).

A este respecto, recuerdan que una de las principales vías de acceso a la ciudad, precisamente la TF-13 (Vía de Ronda) permanecerá cortada desde las primeras horas de la mañana desde el entorno de Las Mercedes hasta la TF-5.

En lo que se refiere a las paradas de taxi, durante esa mañana del viernes se trasladará la parada de taxis de la plaza del Adelantado hasta la calle Catedral (entre Antonio González y Elías Serra Rafols).