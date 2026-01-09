Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). El Papa León XIV canoniza a Carlos Acutis, el conocido como ‘influencer’ de Dios y que se convierte en - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

El Papa León XIV visitará las islas Canarias y será la primera vez que un Pontífice pise el archipiélago, según ha informado este viernes la Diócesis de Canarias tras la confirmación oficial por parte de la Santa Sede.

En este sentido, dicha confirmación se ha producido tras la reunión celebrada en el Vaticano entre la Secretaría de Estado de la Santa Sede y representantes de la Iglesia en España.

Al respecto, la Diócesis de Canarias ha hecho especial hincapié en que se trata de un acontecimiento histórico y de gran relevancia espiritual, eclesial y social para todo el Archipiélago.

El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha manifestado que "la presencia del Sucesor de Pedro constituye un signo de cercanía y comunión, que viene a confirmar en la fe a las comunidades cristianas y a alentar la misión evangelizadora de una Iglesia que camina con esperanza en medio de los desafíos actuales".

Además, apuntó que la visita del Papa será una "ocasión privilegiada para renovar la identidad cristiana, fortalecer la vida de las comunidades parroquiales y cuidar todas las vocaciones como don y responsabilidad para el presente y el futuro de la Iglesia".

"Canarias es una tierra de antigua tradición cristiana, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV con la creación de los primeros obispados en el Archipiélago y la llegada de los primeros misioneros", recordó.

Además, añadió que desde el Obispado de Telde, pasando por el Obispado Canariense-Rubicense con sede inicial en Lanzarote, y el efímero Obispado de Fuerteventura, la organización eclesial fue consolidándose hasta el traslado definitivo de la sede episcopal a Gran Canaria, donde quedó firmemente establecida en 1435.

La Diócesis resaltó que en la actualidad, Canarias vive de cerca la realidad de la pobreza, la exclusión y la inmigración procedente de África, y ha sabido responder con gestos de acogida, solidaridad y compromiso.

"La visita del Santo Padre será, sin duda, un impulso para seguir construyendo una Iglesia cercana, samaritana y comprometida con la dignidad de toda persona", concluyó.