Madrid, Barcelona y Canarias, destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España

El Papa León XIV. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Madrid, Barcelona y Canarias son los destinos previstos para el viaje del Papa León XIV a España este año 2026, tal y como figura en el primer borrador acordado por la Conferencia Episcopal Española y el Vaticano, y que ahora enviarán al Pontífice para aportar sus "matices", según ha informado este viernes el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, tras una reunión con el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña.

"¿Habrá viaje? Sí, o es el interés que tiene el Papa", ha subrayado Cobo, en declaraciones a los medios tras el encuentro, en el que han estado presentes el presidente de la CEE, Luis Argüello, los cardenales de Madrid y Barcelona, José Cobo y Juan José Omella, respectivamente, y el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"Hemos empezado ya a plantearla, todavía las fechas no están cerradas, nos ha reunido a tres sedes, también con la CEE, Madrid, Barcelona y Canarias el tercer centro. Se plantea un primer borrador, el Santo Padre ya dirá con esas primeras notas qué tenemos que hacer para ponernos en marcha", ha añadido.

Sobre la posible visita a Canarias, el arzobispo de Madrid ha recordado que este era "un viaje que Francisco tenía en el corazón" ante la crisis migratoria. "El Papa León XIV está acogiendo las grandes líneas también de preocupación que dejó abiertas Francisco", ha subrayado. Según la diócesis de Canarias, sería la primera vez que un Papa visita el archipiélago.

En todo caso, Cobo ha precisado que solo han hecho "una lluvia de ideas", que todo está "demasiado en el aire" y que es "un proceso muy largo" de coordinación con autoridades civiles y eclesiales. "Es una maquinaria inmensa tanto administrativa como logística que tendremos que ir preparando", ha puntualizado.

Por el momento, ha insistido en que Prevost les ha pedido "un primer borrador" y les devolverá este esbozo con sus aportaciones, previsiblemente, "estos días". Sobre la duración del viaje, estima que será una visita de duración "media" y ha apuntado que tampoco quieren "agotar" al Pontífice.

Según ha precisado el prelado, para los obispos españoles, que el Papa León XIV visite España es "un motivo de esperanza y alegría". "El Papa quiere ir a España", ha zanjado.

"PROFUNDA ALEGRÍA" EN LA DIÓCESIS DE CANARIAS

Por su parte, la diócesis de Canarias ha expresado su "profunda alegría y gratitud" ante la visita del Papa a las islas, un "acontecimiento" que ha calificado de "histórico" y "de gran relevancia espiritual, eclesial y social para todo el Archipiélago".

El obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos, ha manifestado que "la presencia del Sucesor de Pedro constituye un signo de cercanía y comunión, que viene a confirmar en la fe a las comunidades cristianas y a alentar la misión evangelizadora de una Iglesia que camina con esperanza en medio de los desafíos actuales".

Además, ha apuntado que la visita del Papa será una "ocasión privilegiada para renovar la identidad cristiana, fortalecer la vida de las comunidades parroquiales y cuidar todas las vocaciones".

"Canarias es una tierra de antigua tradición cristiana, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV con la creación de los primeros obispados en el Archipiélago y la llegada de los primeros misioneros", ha recordado.

CLAVIJO: "PONE LA 'RUTA CANARIA' EN EL CENTRO DEL DEBATE"

A su vez, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha agradecido al Papa León XIV su "sensibilidad" porque su visita pondría la crisis migratoria y la llamada 'ruta canaria' en el "centro del debate internacional".

"Agradezco la sensibilidad del Papa León XIV al asumir el compromiso que en su día me expresó el Papa Francisco cuando lo invité para conocer la realidad de la emergencia migratoria y la respuesta humanitaria del pueblo canario", ha comentado.

El Papa Francisco ya expresó en septiembre de 2024 su deseo de viajar a Canarias ante la crisis migratoria. Así lo anunció en la rueda de prensa que dio en el avión que le llevaba de regreso a Roma tras su gira de casi quince días por el Suedeste asiático y Oceanía.

"Me has leído el pensamiento. Pienso un poco en esto: ir a Canarias, porque allí se dan situaciones de inmigrantes que vienen del mar, y me gustaría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias. Así es", afirmó. Si bien, este viaje quedó pendiente tras el fallecimiento de Bergoglio, el pasado 21 de abril de 2025.