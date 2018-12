El Parlamento acuerda tomar en consideración la reducción del IGIC al 0% en la compra de vehículos eléctricos

Publicado 12/12/2018 13:47:48 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha acordado este miércoles por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley para la reducción del IGIC al 0% en la compra de vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas, con el objetivo de que en el año 2030 las emisiones de C02 a la atmósfera se reduzcan un 40% y que uno de cada cuatro vehículos en las islas sea eficiente.

En concreto, la propuesta incluye aplicar el tipo cero sobre la compra de híbridos y eléctricos; el tipo cero sobre el alquiler de eléctricos y tipo 7% sobre los híbridos; extensión de la devolución del I.E. de Combustible para vehículos bicombustible, y el tipo cero para adaptar los vehículos convencionales a fuentes de energías limpias.

Por el Grupo Mixto, Jesús Ramos Chinea incidió en que con esta proposición de ley se da un paso "decisivo" hacia la descarbonización y la eliminación de vehículos contaminantes, y permitirá impulsar la compra de coches eléctricos y la revisión del sistema de movilidad interior para que sea mucho más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

En nombre del Grupo Popular, José Estalella coincidió en que esta iniciativa puede tener un efecto, a largo plazo, en la composición del parque móvil de Canarias, girando hacia una mayor presencia de vehículos más respetuosos con el medio ambiente.

Por su parte, el diputado José Miguel Ruano (CC) incidió en que esta propuesta no es novedosa, aunque va a propiciar la renovación del parque móvil a través de esta política fiscal, y también admitió que habrá que mejorarla una vez se tenga el dictamen del Consejo Consultivo.

Si bien respaldó la propuesta, el portavoz del Grupo NC, Román Rodríguez, afirmó que se trata de una medida "oportunista y puro maquillaje" para "dar titulares" y dar la sensación de que el Gobierno está "preocupado" por el cambio climático cuando "brilla por su ausencia", sobre todo cuando hay cabildos que dedican "más recursos" al cambio climático que el Ejecutivo, apostilló.

Podemos también apoyó esta medida fiscal porque, según Paco Déniz, hace falta asumir "con valentía" la introducción del vehículo eléctrico, pues eso va a generar un cambio de mentalidad en la sociedad canaria para afrontar determinados cambios desde el punto de vista ecológico. No obstante, abogó por que haya un acuerdo con las compañías eléctricas para implementar un desarrollo de puntos de recarga en el archipiélago, lo que podría animar "mucho más" a los consumidores a comprar este tipo de vehículos.

Iñaki Lavandera, del PSOE, afirmó que se trata de una ley "improvisada" y con "muchos defectos". También quiso dejar claro que es una medida "para ricos", puesto que considera que la mayoría de los canarios no pueden comprarse un coche eléctrico aunque se les baje el IGIC. En su opinión, habría que buscar una innovación legislativa para que alguien que se quiere comprar un coche eléctrico de 100.000 euros no tenga ningún beneficio fiscal. Además, añadió que se trata de una medida transitoria, ya que cree que será el avance tecnológico el que haga que los vehículos eléctricos sean accesibles o no.