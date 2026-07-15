El Parlamento de Canarias abre sus puertas a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz'

Recepción institucional en el Parlamento de Canarias a los niños saharauis del programa 'Vacaciones en Paz' - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias acogió este miércoles en el Salón de Plenos la recepción institucional a los niños y niñas saharauis participantes en el programa 'Vacaciones en Paz 2026', una iniciativa organizada por la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui (ACAPS) que desde hace más de cuatro décadas permite a menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis disfrutar del verano junto a familias de acogida canarias.

El acto estuvo presidido por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, y contó con la presencia del presidente de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Alberto Negrín y el delegado del Frente Polisario en Canarias, Ali Salem.

Durante su intervención, la presidenta del Parlamento puso en valor el compromiso solidario de la sociedad canaria y agradeció la implicación de las familias de acogida y de las entidades que hacen posible esta iniciativa, subrayando que Canarias es una tierra que "abre los brazos y el corazón" a quienes más lo necesitan, fortaleciendo los vínculos históricos y humanos con el pueblo saharaui.

Por su parte, Alberto Negrín recordó que el programa comenzó en Canarias en 1980 y que, desde 1993, los menores son acogidos en hogares canarios, una evolución que ha consolidado esta iniciativa como un referente de solidaridad y convivencia.

El presidente de ACAPS agradeció la implicación de las familias de acogida y de las asociaciones de amistad con el pueblo saharaui de las islas, destacando que su generosidad convierte este programa "en mucho más que unas vacaciones, en un gesto profundo de humanidad, ayuda desinteresada y esperanza".

El programa ofrece a niños y niñas saharauis procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf la oportunidad de pasar los meses de verano en Canarias, alejándose de las extremas condiciones climáticas del desierto y participando en actividades de convivencia, ocio y revisiones médicas, además de estrechar los lazos de amistad entre la sociedad canaria y el pueblo saharaui.

RECEPCIÓN EN EL CABILDO

Los niños también fueron recibidos a primera hora en el Cabildo de Tenerife por la presidenta, Rosa Dávila, el vicepresidente insular, Lope Afonso, la consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Voluntariado e Inclusión, Águeda Fumero y Persi Arzola, coordinadora del programa.

Dávila destacó que 'Vacaciones en Paz' "representa lo mejor de la sociedad, la capacidad de tender la mano, de compartir y de construir lazos que perduran en el tiempo".

Asimismo, agradeció "el enorme esfuerzo de ACAPS y la generosidad de las familias de acogida, que no solo abren las puertas de sus hogares, sino también las de sus propias familias".

La presidenta insular recordó que este verano han llegado a Canarias 71 menores saharauis, de los que 64 permanecerán en Tenerife gracias al trabajo coordinado por ACAPS.

Dávila quiso reconocer especialmente la confianza depositada por las familias biológicas saharauis, que hacen posible esta iniciativa, y subrayó que muchas de las relaciones creadas a través del programa se mantienen durante décadas, hasta el punto de que numerosas familias tinerfeñas viajan posteriormente a los campamentos de refugiados para reencontrarse con los menores.

"Detrás de cada acogida hay una historia de cariño, de convivencia y de aprendizaje mutuo. Son vínculos humanos que trascienden el tiempo y la distancia y que enriquecen tanto a quienes llegan a nuestra isla como a quienes los reciben", señaló la presidenta.

Igualmente subrayó que, "en un contexto internacional marcado por los conflictos y los desplazamientos forzosos, es más importante que nunca mantener programas como 'Vacaciones en Paz', porque la solidaridad entre los pueblos sigue siendo una necesidad".

En su opinión, "Tenerife ha demostrado durante muchos años que es una tierra solidaria y comprometida, queremos que estos niños y niñas disfruten de unas vacaciones inolvidables, que hagan nuevos amigos, conozcan nuestra isla y regresen a casa con recuerdos felices".

Por su parte, el vicepresidente insular Lope Afonso destacó el papel que desempeñan las familias de acogida y la "perseverancia de un programa como este que para el Cabildo es muy importante por la vocación internacional pero también desde el ángulo del deber de ser conscientes de un vínculo, de una historia y de un pasado común".

La consejera de Acción Social ha definido el programa 'Vacaciones en Paz' como "un puente de solidaridad que se ha fortalecido a lo largo de su medio siglo de existencia", destacando el compromiso del archipiélago con la salud y el bienestar integral de la infancia saharaui.

Esta estancia, dijo, "no solo es un respiro necesario de las duras condiciones de Tinduf", sino una oportunidad clave para realizar revisiones médicas y estrechar lazos culturales que enriquecen a la sociedad canaria a través de la "resiliencia y alegría vital" de los pequeños.

Asimismo, la consejera ha querido ensalzar de forma especial el papel de las familias de acogida, a quienes describió como "un ejemplo de empatía y compromiso" indispensable para sostener este proyecto en un mundo cada vez más individualista, concluyendo con el deseo de que los menores disfruten de un verano "lleno de risas, juegos y momentos felices".