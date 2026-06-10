El Parlamento de Canarias aprueba la nueva ley de cabildos con el rechazo de Vox

Archivo - Pleno del Parlamento de Canarias - PARLAMENTO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles con los votos a favor de PSOE, CC, PP, NC-bc, ASG y AHI, y el rechazo de Vox, la reforma de la ley de cabildos, impulsada por las corporaciones locales para adaptarse al nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en 2026.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha comentado que se da "reconocimiento" a los cabildos como "motores de la isla" y por eso se admite que puedan construir viviendas o residencias de estudiantes fuera de sus propios límites.

Ha resaltado la "madurez" de entender que Canarias se construye "de la isla hacia arriba" y los cabildos "no son una institución más" sino la que "mira a los ojos al ciudadano" y ahora se "consagra" la realidad política con esta norma.

No obstante, ha reclamado sin éxito vía enmienda a que se reduzca el gasto en capítulo 1 de los cabildos ya que no tienen las "mismas necesidades" los cabildos grandes y los pequeños y se puede acabar en una "amalgama" de cargos que no redunde en una mejora de la gestión.

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha reconocido la "singularidad" de los cabildos en el organigrama administrativo de las islas como una "entidad intermedia esencial" entre el municipio y la comunidad autónoma y ahora, con esta reforma, ha dicho que se va "más allá" del mandato de la reforma del Estatuto.

Ha comentado que "refuerzan" el poder insular y "debilitan" a la comunidad autónoma mientras que su partido aboga por la "recentralización de competencias y no que se transfieran cada vez más". "Votar a favor de esta ley resultaría incoherente", ha agregado.

Ha dicho también que se ha "desaprovechado la oportunidad" para reducir la burocracia y lograr "unos cabildos insulares eficientes, transparentes y al servicio de los ciudadanos en lugar de al servicio de la partidocracia".

Jover ha criticado el "gasto político indeterminado" que abre la puerta a crear viceconsejerías insulares, dos nuevos fondos y el nombramiento de cargos a discrecionalidad del presidente. "No necesitamos más cargos ni más administración. Necesitamos mejores servicios, menos tributación y menos administración", ha afirmado.

La portavoz del Grupo Popular, Luz Reverón, ha comentado que era "necesario" modificar la ley, haciendo especial hincapié en la "simplificación administrativa" frente a una "burocracia innecesaria", por lo que ha instado a evitar la "incertidumbre" y las "interpretaciones contradictorias", concretamente en el artículo 88.

Ha comentado que la ley debe tener "respuestas claras" y que la doble naturaleza de los cabildos como institución local y entidad de la comunidad autónoma no se convierta en una "fuente permanente de dudas sobre cómo deben ejercerse determinadas funciones o sobre cuál es el régimen jurídico que hay que aplicarle".

"No podemos hablar de zonas grises, no puede haber interpretaciones diferentes dependiendo de los cabildos o dependiendo del habilitado nacional que le toque", ha indicado.

CURBELO PIDE MÁS COMPETENCIAS PARA LAS ISLAS PERIFÉRICAS

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha comentado que los cabildos son administraciones "singulares, eficientes y queridas por los ciudadanos", de "naturaleza bifronte", y ha reclamado una descentralización de competencias "aún mayor" frente al predominio político y económico de Tenerife y Gran Canaria.

En ese sentido ha reclamado "más competencias" para las islas periféricas y una fiscalidad específica porque si no,. especialmente las 'islas verdes', seguirán "siendo pobres".

Luis Campos, portavoz de NC-bc, espera que esta ley sirva para desarrollar el Estatuto de Autonomía y "avanzar en la construcción de país" y dotarse de un "régimen jurídico propio", destacando que en un momento de "recentralizaciones y globalizaciones" la aprobación de este ley tiene un "sentido político". "Hoy hacemos país", ha comentado.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista, ha comentado que los cabildos son las instituciones "más valiosas y singulares" de la administración de las islas, ha dicho que deben ser adaptados al nuevo Estatuto de Autonomía y que la nueva ley "clarifica competencias".

Ha valorado el "consenso" de la Cámara para impulsar esta reforma y coincidido con NC-bc en que Canarias "cree en sus instituciones" y "actualiza su autogobierno".

Nayra Alemán (PSOE) ha valorado el consenso de la Fecai por promover la reforma de la ley y la "responsabilidad" de su grupo, aún estando en la oposición, y ha asegurado que "moderniza" a los cabildos, les da mejores herramientas y clarifica competencias.

"La mayoría de los grupos hemos entendido que esta no es una ley para la confrontación, es una ley para reforzar el autogobierno insular", ha indicado, reprochando a Vox que "no conoce" ni entiende como son los cabildos. "Me alegra, porque significa que no han tocado el balón y espero que no lo toquen en mucho tiempo", ha indicado.

En esa línea ha señalado que se da "un paso" para "seguir construyendo una Canaria más coordinada, más eficaz y con instituciones mejor preparadas para servir a la ciudadanía".