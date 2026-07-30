El Parlamento de Canarias contará con un aseo adaptado para personas ostomizadas para avanzar en la accesibilidad

La Mesa del Parlamento acuerda impulsar la actuación de un aseo adaptado para personas ostomizadas en la institución - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias dotará a sus instalaciones de un aseo adaptado para personas ostomizadas, una actuación que busca reforzar el compromiso de la institución con la accesibilidad universal, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

En una nota, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, ha señalado que esta iniciativa responde al objetivo marcado al comienzo de la legislatura de "eliminar barreras" y hacer del Parlamento una institución accesible.

"Es un avance necesario para garantizar la dignidad, la autonomía y la comodidad de las personas ostomizadas, ya sean trabajadores de la Cámara o visitantes", ha señalado.

El proyecto se ha diseñado con el asesoramiento de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (FAPOE), cuyas recomendaciones permitirán que el nuevo espacio responda a las necesidades reales de este colectivo, incorporando el equipamiento y las condiciones técnicas específicas de este tipo de instalaciones.

La Mesa del Parlamento ha acordado impulsar de forma inmediata esta actuación y planificar su ejecución durante el mes de agosto, coincidiendo con el periodo de menor actividad parlamentaria, con el fin de reducir al máximo las molestias y facilitar el desarrollo de las obras.