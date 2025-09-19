El Parlamento de Canarias participa en Lisboa de la reunión preparatoria de las X Jornadas Parlamentarias Atlánticas

El Parlamento de Canarias participa en la reunión preparatoria de las X Jornadas Parlamentarias Atlánticas en Lisboa - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la República Portuguesa en Lisboa ha acogido este viernes la reunión preparatoria del Grupo de Enlace de cara a la celebración de las X Jornadas Parlamentarias Atlánticas, que tendrán lugar próximamente en Cabo Verde.

Asimismo, en representación del Parlamento de Canarias participaron Gustavo Matos, vicepresidente segundo de la Cámara, y Cristina Calero, diputada del grupo nacionalista canario, quienes abordaron junto a sus homólogos de otros parlamentos miembros de la organización los aspectos clave de la próxima cita atlántica, según ha informado la institución cameral en una nota.

Entre los puntos abordado está la fijación de la fecha definitiva de las X Jornadas, la definición del lema y los subtemas, la composición de los Grupos de Trabajo, y la calendarización de sus actividades y la designación de Presidentes para cada grupo. Así, se estableció el número de diputados que integrarán las delegaciones parlamentarias y un cronograma preliminar de actividades.

La participación de representantes del Parlamento de Canarias supone, para la institución un refuerzo en su compromiso con la cooperación parlamentaria internacional y la promoción del diálogo y la colaboración entre los territorios atlánticos.