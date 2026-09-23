El Parlamento de Canarias rechaza la elaboración de listas de periodistas y reivindica la libertad de prensa

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha mostrado este miércoles su rechazo y condena a la elaboración, por parte del Ministerio del Interior, de listados, dosieres o registros de periodistas y profesionales de la comunicación que incorporen valoraciones sobre su ideología, orientación políticao actitud respecto de la acción del Gobierno.

La iniciativa aprobada, una PNL propuesta del PP que defiende la libertad de prensa y de información y que insta a adoptar las medidas necesarias para evitar nuevos listados de estas características en España, ha salido adelante con 59 votos a favor, así como con ningún voto en contra ni abstención en la Cámara regional.

En su intervención, la diputada Rebeca Paniagua (PP) ha recordado que "en una sociedad moderna, democrática y plural", el periodismo es "una verdadera responsabilidad social" que implica "realizar preguntas aunque se prefiera callar", informar desde el "rigor" y "no temer a las consecuencias cuando se fiscaliza el poder".

Asimismo, a través de una PNL presentada por el Partido Popular, la diputada regional ha defendido la "libertad de información y el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, objetiva y plural" frente al "señalamiento de periodistas", en clara referencia al documento filtrado a comienzos de septiembre y que, bajo el membrete del Ministerio de Interior, recogía el nombre de 300 periodistas y analistas clasificados por ideología.

"Jamás pensé que en una democracia consolidada como la nuestra se pusiera en jaque, se especulara, se atacara un derecho fundamental, como es el derecho a comunicar y recibir información veraz. Un derecho reconocido en nuestra Constitución, un derecho del que los periodistas somos parte esencial de eso", ha aseverado.

POSICIONES POLÍTICAS

Desde el Partido Socialista, la diputada Nira Fierro ha criticado la "hipocresía" del PP al presentar una PNL sobre la libertad de prensa al tiempo que es el partido político que habría realizado señalamientos a periodistas y medios --"os vamos a triturar" o "vais a tener que cerrar"-- y que en las islas habría permitido que la Televisión Pública Canaria "tenga un comisario político" encargado de "vigilar" todas las emisiones de la cadena.

En paralelo, el PSOE ha presentado por su parte una enmienda de adición que extendía las peticiones formuladas al Estado en la iniciativa del PP también al Gobierno canario, pero finalmente ha sido rechazada.

"No vimos a su partido defendiendo a los trabajadores y trabajadoras de la Radio Televisión Pública Canaria cuando rechazaron ustedes la creación de un Consejo de Informativo. Comprométanse también con los trabajadores de la Radio Televisión Pública Canaria. No tendrán inconveniente en que lo que le piden al Gobierno de España se lo pidan también al Gobierno de Canarias: la neutralidad en el tratamiento de los medios en las islas", ha añadido.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Desde AHI, Raúl Acosta ha reflexionado sobre los "malos tiempos" que corren para la libertad de expresión, especialmente por la irrupción de nuevas tecnologías, entre ellas la Inteligencia Artificial, al tiempo que ha reconocido que muchos de los problemas de credibilidad de los medios vienen dados por "creerse el cuarto poder" cuando no lo es: "La prensa no es un cuarto poder, no lo puede ser. Precisamente lo que es es un contrapoder".

La diputada Melody Mendoza (ASG) ha defendido que "ninguna administración pública debe clasificar a periodistas por su ideología", por lo que le "abochorna" lo ocurrido en el Ministerio de Interior. "El propio ministro ha sido quien ha reconocido la existencia del documento, aunque sostiene que tenía una finalidad exclusivamente interna y consultida y que nunca condicionó el trato dispensado a los profesionales", ha añadido.

Mendoza ha recordado que las instituciones públicas "no necesitan conocer si un periodista es de izquierdas o de derechas, si es afín o crítico con un gobierno" ya que "una democracia fuerte necesita periodistas libres".

Galván (Vox) ha mostrado el apoyo "sin fisuras" de su formación a una iniciativa que su partido presentó de forma similar hace semanas, lamentando el entonces rechazo de la Cámara. Al mismo tiempo ha cuestionado al PSOE la creación de la lista de periodistas en el Gobierno de España: "¿Qué pretenden hacer con esa lista? ¿Pretenden recuperar las 300 checas gestionadas por ustedes? ¿Donde metían a gente por ir a misa o por pensar diferente?".

APOYO A RTVC

Natalia Esther Santana, de Nueva Canarias, ha tildado de "lamentable" la iniciativa del Partido Popular, que estuvo "ausente" cuando "los periodistas canarios han sufrido amenazas, insultos y campañas de apoyo", y cuando se tramitó la ley de RTVC y "no quisieron" constituir los consejos informativos para blindar a los profesionales.

"¿Dónde estaba (el PP) cuando se ha visto que los periodistas canarios de la Radio Televisión Canaria, o, mejor dicho, de la Radio Televisión Clavijo (en referencia al presidente del Gobierno regional), se les controla, se les aparta y se le introducen figuras como la de un comisario político?", ha aseverado.

Por su parte, la diputada Vidina Espino (CC) ha lamentado que el PSOE no haya respondido aún "para qué" necesita el Ministerio "saber qué periodista es de derecha o de izquierda, y quién está en contra del gobierno".

"Afortunadamente, la España actual no tiene nada que ver con la España franquista, y precisamente por eso debemos reaccionar y condenar con contundencia prácticas que nos recuerdan a ese pasado oscuro. La libertad de prensa no se defiende cuando el periodista publica algo que a mí me gusta, se defiende precisamente cuando publica algo que me puede ser incómodo", ha agregado.