El Parlamento de Canarias rechaza publicar las ayudas económicas a los afectados por la erupción volcánica en La Palma

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este martes, con los votos de los grupos del cuatripartito --CC, PP, ASG y AHI-- más la abstención de Vox, que el Gobierno de Canarias haga públicas las ayudas económicas que han recibido los afectados por la erupción volcánica en La Palma.

La diputada del Grupo Socialista, Alicia Vanoostende, ha comentado que lleva varios meses solicitando "una información muy sencilla" que es un listado de ayudas públicas con fondos públicos, "nada más", pero el Gobierno de Canarias "ha hecho lo imposible para evitar darme la documentación".

"Han ido cambiando de argumento, buscando excusas y levantando obstáculos, y han perdido cada una de las batallas jurídicas", ha destacado, ya que tanto la Mesa de la Cámara como los servicios jurídicos le han dado la razón con una resolución que "exige" al Gobierno y a la consejera de Presidencia, Lady Barreto, que le entreguen la documentación.

Por ello ha pedido en la propuesta de resolución que se rechace la "actitud de bloqueo" del Gobierno hacia el trabajo de los diputados y que se le entregue la documentación ante el "empeño y el empecinamiento" de la consejera Barreto para que "nadie sepa lo que está sucediendo, lo que se está haciendo".

Vanoostende ha cargado contra la "opacidad y silencio" del Gobierno canario y se ha preguntado "por qué tanto miedo a la transparencia con la reconstrucción de La Palma". "El pueblo tiene derecho a saber y este Parlamento tiene el deber de vigilar porque quien actúa correctamente no teme dar cuentas ni entregar la documentación", ha señalado.

Ha dicho que "ningún consejero puede decidir qué información conoce la Cámara y cuál se esconde" y por ello ha avanzado que se seguirá luchando para obtener la información por vía judicial. "Cuando un Gobierno deja de rendir cuentas, lo que se fastidia es la democracia", ha comentado.

La portavoz adjunta de Vox, Paula Jover, ha explicado que su grupo se ha abstenido porque aunque comparte "completamente" el contenido de la propuesta de resolución sostiene que "el amparo debe darse a todos los grupos parlamentarios y no solo a los que apoyan el Gobierno, a los mayoritarios o a los que están sentados en la mesa".