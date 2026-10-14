El Parlamento de Canarias rechaza tramitar la ley del PSOE que regula la residencialización en zonas turísticas

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, conversa con el diputado del PSOE Gustavo Santana en un Pleno del Parlamento - ÁLEX ROSA (PARLAMENTO DE CANARIAS)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos de CC y PP --el portavoz del Grupo Mixto Raúl Acosta estaba ausente-- y la abstención de ASG, la proposición de ley del Grupo Socialista que abogaba por compatibilizar la residencia con el uso turístico en el archipiélago.

La norma, defendida por PSOE, NC-bc y Vox y que contaba con informe contrario del Gobierno regional, reconoce como compatibles los usos residenciales ya existentes en parcelas calificadas como turísticas o mixtas cuando así lo permita el planeamiento urbanístico, otorgándoles una situación legal de consolidación.

Igualmente, redefine conceptos como establecimiento turístico de alojamiento y unidad alojativa para adaptar la normativa a la realidad de los complejos extrahoteleros.

Gustavo Santana (PSOE) ha comentado que "hay poco que explicar", recordando que "no caben más excusas" una vez se rechazó la ILP con más de 22.000 firmas ante la promesa del Gobierno de acometer una reforma de la ley turística "que no va a llegar".

Ha detallado que la ley que promueve su grupo introduce dos definiciones sobre lo que es establecimiento turístico y unidad alojativa e ironizado con la posición de la Consejería de Turismo que dice que la norma "no hay por donde cogerla".

Ha apuntado que es un "absoluto ridículo" porque la ley se basa en normativa del propio departamento al tiempo que ha rechazado el decreto ley "latifundista y feudalista" que promueve el PP y la ordenanza de San Bartolomé de Tirajana, que "no resuelve nada".

Santana ha cuestionado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, "si va a cumplir su palabra" con los propietarios pues en la pasada campaña electoral firmó un acuerdo con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística "comprometiéndose a que iba a resolver este problema".

Ha indicado que tramitar la nueva ley es de "justicia" para que las personas que viven en sus casas puedan seguir en ellas al margen de "cualquier explotador" por lo que se ha opuesto al "decretazo" que promueve el Ejecutivo.

Socorro Beato (CC) ha admitido la "preocupación" por resolver el problema pero no ha obviado la "complejidad" de los edificios turísticos en Canarias, subrayando que no se puede legislar "ignorando" las consecuencias que pueden tener.

"No podemos dar seguridad jurídica a unos propietarios generando nuevas incertidumbres en otros", ha destacado.

CC URGE A TURISMO A MOVER FICHA

La diputada nacionalista ha instado al Gobierno a que intensifique los trabajos y presente "cuanto antes" una propuesta legislativa después de "tantos años de incertidumbre" si bien ha afeado también al PSOE que se presente como "mero espectador" cuando ha tenido responsabilidades de gobierno.

Ha comentado que rechazar la tramitación de la nueva ley no supone "dar la espalda a los residentes ni cuestionar sus legítimas reivindicaciones" pero ha defendido una solución "más amplia, más rigurosa y capaz de entender a las distintas realidades que existen en los complejos turísticos de Canarias".

David Morales (PP) ha criticado que el PSOE haya puesto "en la diana" a los afectados "y los ha sentenciado civil y constitucionalmente", recordando que votó a favor del principio de sustitución del propietario.

Ha comentado que la ley es "cortoplacista" buscando rédito electoral a través de la "manipulación social" y frente a ello ha defendido "honestidad, transparencia y rigor técnico y jurídico" gracias a los "avances" normativos desarrollados por la Consejería de Turismo.

Entre ellos ha destacado que "se pone fin para siempre" al derecho a expropiación y a las inspecciones de oficio y se incluye "posibilidad de conversión de complejos del uso turístico al residencial, blindaje de la actividad regulada y ordenada del alquiler vacacional".

Esther González (NC-bc) ha compartido la "angustia" de las personas que viven en zonas turísticas y ahora se "imponen condiciones" que no existían cuando compraron las viviendas.

"Es difícil entender cómo puede un Gobierno cambiar las reglas de esta manera y desahuciar a miles de propietarios de sus casas", ha explicado.

Ha criticado que los derechos de las personas queden supeditados a los intereses de los granes operadores turísticos e indicado que las casas de canarios "no son habitaciones de hotel".

"Sus propietarios no tienen por qué renunciar a sus derechos para que otros hagan negocios en ellos, y Canarias no puede ser una tierra donde abra las puertas a los negocios", ha afirmado.

VOX: "EL GOBIERNO NO HA HECHO NADA"

Paula Jover (Vox) ha reprochado al Gobierno su "rechazo virulento" a las iniciativas tramitadas en el Parlamento para proteger a los 70.000 afectados mientras no se hace la "renovación" urbanística de las islas y ha coincidido con PSOE y NC-bc en criticar el incumplimiento electoral de Fernando Clavijo.

"El Gobierno de Canarias no ha hecho nada", ha señalado, incidiendo en que CC ha cometido una "traición" a los afectados, al igual que el PP, que no ha defendido la propiedad privada y proyecta un "modelo" que "enfrenta a turistas con residentes".

Jover ha dado por "agotada" la legislatura en turismo y vivienda y ha instado a los diputados a desmarcarse del poder ejecutivo y admitir la tramitación.

Jesús Ramos (ASG) ha pedido "intentar hasta el final" la elaboración de una ley que dé respuesta a los afectados con consenso porque están en un "sinvivir y con procesos de ansiedad", y entiende que la propuesta del PSOE podría ser un "punto de partida" para empezar a trabajar. "Estamos abiertos al diálogo y al trabajo", ha explicado.

Ha dicho que "no se puede alargar en el tiempo" la solución a la residencialización turística porque los propietarios "siguen en la misma situación" doce años después.

"Busquemos un diputado de cada uno de los grupos y sentémonos y redactemos una ley, ayudémonos de quien tengamos que ayudarnos y busquemos una solución a estas personas que están desesperadas y creo que no es justo que sigan así en el tiempo", ha comentado.