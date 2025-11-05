El Parlamento canario retoma las jornadas 'Conecta Europa' para conmemorar 40 años de integración de las islas en la UE

Archivo - La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, interviene durante el último día de la primera edición de las 'Jornadas Conecta Canarias-Europa' - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias celebra este miércoles las 'Jornadas Conecta Canarias Europa: 40 años con Europa', un espacio de reflexión y diálogo en el que se abordarán los logros, desafíos y perspectivas de las islas en el marco de la Unión Europea.

El acto será inaugurado por la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez Batista, y contará con la participación del viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega.

A lo largo de la jornada intervendrán destacados ponentes como el exeurodiputado y presidente del Consejo Canario del Movimiento Europeo, Manuel Medina Ortega, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, y el eurodiputado Juan Ignacio Zoido Álvarez, quien ofrecerá una ponencia por videoconferencia sobre los desafíos migratorios en el contexto europeo.

El programa se completa con una intervención del viceconsejero de Presidencia y Presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, y dos mesas coloquio, una sobre los casos de éxito de empresas canarias exportadoras a la UE, con representantes de ASAVICAN, Grupo Capisa, PALCA y Destilerías Aldea, y otra centrada en 'El Parlamento de Canarias ante los retos de Europa', con la participación de representantes de todos los grupos parlamentarios.

Las 'Jornadas Conecta Canarias Europa' se enmarcan en la conmemoración de los 40 años de relación entre Canarias y la Unión Europea, y pretenden fortalecer los lazos de cooperación y promover el debate sobre el papel estratégico del archipiélago como región ultraperiférica.