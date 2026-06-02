El número de parados en Canarias cae en 763 personas en mayo hasta situarse en 144.598 desempleados

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en Canarias ha caído en 763 personas en el mes de mayo, lo que supone una bajada de 0,52 por ciento con respecto al mes anterior. De este modo, las listas de desempleo en el archipiélago la engloban 144.598 desempleados, según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En cuanto al dato interanual, Canarias también ha experimentado un descenso de 7.573 parados, lo que porcentualmente se traduce en una bajada del 4,98 por ciento.

Por otro lado, en el conjunto nacional el paro ha bajado en 36.323 personas en mayo en relación con el mes anterior (-1,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró más de tres cuartas parte del descenso del desempleo. Tras la caída de mayo, el número total de desempleados se situó en 2.320.721 personas, su menor nivel en este mes desde 2007.

(Habrá ampliación)