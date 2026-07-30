Patronal de clínicas privadas pide al Gobierno ir más allá del "eslogan" antitabaco y aplicar prácticas de éxito probado

Archivo - Colillas acumuladas - GLOBAL STATE OF TOBACCO HARM REDUCTION/PR NEWSWIRE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de clínicas privadas, la Alianza para la Sanidad Privada de España, José Manuel Baltar, ha pedido al Gobierno central ir más allá del "eslogan" antitabaco y aplicar prácticas de éxito "testado" y probado, como las que han llevado a cabo Suecia, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos, a través de políticas de reducción de daño.

Así se ha expresado Baltar durante una intervención en la tertulia sociosanitaria de la 'Hoy por Hoy El Drago', en la Cadena Ser Las Palmas, recogida por Europa Press, donde dijo que por supuesto hay que partir del "eslogan": "Si no fuma, no fume; si puede dejarlo, déjelo", pero "si fuma y tiene grandes dificultades para dejarlo o lo ha intentado en diversas ocasiones pásese por favor a cualquier sistema que reduzca el daño sobre su cuerpo".

Así, Baltar consideró que hay "alternativas testadas" que "echa de menos en esta ley". Lamentó que éstas "no se analicen seriamente", ya que muchas de ellas "se han utilizado en otros países del norte de Europa y en algún país anglosajón" y han "funcionado".

"A los suecos les han funcionado los parches [en referencia a las bolsas de nicotina y al snus], y Reino Unido, Canadá o Estados Unidos ya aceptan que el tabaco calentado es una vía de reducción del daño significativa. Vamos a profundizar en estos temas, pero insisto, siempre buscando la cesación", remarcó.

Baltar, por todo ello, dijo que le parece "muy grave que una vez más", "porque no pasa sólo con esto" y por un "ánimo estrictamente político", se pierda una "oportunidad excepcional de modificar una ley que se estaba exigiendo que se modifique". "Hace años que no tenemos buenos resultados en la reducción tabáquica y hay que avanzar", concluyó.