Patronales y sindicatos sellan el nuevo convenio turístico en Santa Cruz de Tenerife, con subida salarial del 13,5%

Jorge Marichal tilda el acuerdo de "histórico" tras pasar la huelga en Semana Santa y valora la "estabilidad" de todos los actores

LA LAGUNA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

Representantes de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, y de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), firmaron este viernes con los sindicatos representados en la Mesa Sindical de Hostelería --Sindicalistas de Base Canarias, UGT Canarias, Intersindical Canaria y USO Canarias-- el nuevo convenio colectivo provincial del sector, que supone el incremento salarial más elevado de la historia de estos convenios, el 13,5% desde 2025 hasta 2028 para la parte de hotelería y un 9% para la parte de restauración.

El acuerdo desglosa ese incremento salarial de la siguiente manera: 7% a partir del 1 de julio y durante un año y los dos siguientes ejercicios un 3,25%, lo que suman un total del 13,5%.

Estos incrementos se dividen exactamente igual en los tres ejercicios para la parte de restauración con un aumento del 3% cada año entre 2025 y 2028.

El acto de firma tuvo lugar este viernes en el Salón de Grados de la Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna y en él intervinieron el presidente de Ashotel, Jorge Marichal; la representante de AERO Ana Delgado; y los líderes sindicales Manuel Fitas (SBC), José Francisco González (UGT Canarias), miembros de la comisión negociadora.

A ellos se unieron Ignacio Rodríguez (Intersindical Canarias) y Jeremías Piñero (USO Canarias).

Junto a estos asistieron otros integrantes de la comisión negociadora, tanto por la parte empresarial como por la sindical.

La bienvenida al acto la dio el vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa, David Padrón, quien agradeció que la hostelería eligiera esta facultad para la firma de un acuerdo laboral tan importante.

Este acuerdo es "histórico", tal y como lo ha calificado Marichal, quien recordó que tras muchos meses de negociación, con una huelga en medio (Semana Santa), "era el momento de la responsabilidad de empresarios y trabajadores y entender cómo queremos el sector en los próximos años".

El dirigente de Ashotel puso en valor el esfuerzo de todas las partes y dijo que "con este convenio se da estabilidad al sector más importante de esta provincia, estabilidad necesaria para afrontar con garantías los tres próximos años en los que el turismo entra en una fase de estabilidad, tras años de crecimiento notable".

Lamentó también que CCOO no se quisiera sumar a este acuerdo tan amplio en el que participan todos los sindicatos representados en el sector y consideró que posiblemente los motivos sean "políticos y no pensando en el bien general".

En ese sentido, calificó de "error" la estrategia de esta central sindical "por levantarse de una mesa de negociación, que no es la mejor solución, porque se puede no estar de acuerdo y votar en contra de un acuerdo, pero no levantarse sin escuchar".

MAYORÍA SINDICAL

En cualquier caso, recordó que la patronal ha firmado con este acuerdo con "la gran mayoría sindical", puesto que SB y UGT suman 12 de los 15 representantes por la parte de los trabajadores, 10 Sindicalistas y 2 la Unión General de Trabajadores.

El convenio colectivo de hostelería ha incrementado los salarios desde 2015 a 2022 un 14,75%, incluyendo los ejercicios 2020 y 2021 (4,5% en total), en los que los establecimientos alojativos estuvieron cerrados por causa mayor, debido a la pandemia sanitaria, dos años en que, por ejemplo, en el convenio de Las Palmas se acordó su congelación.

A ese 14,75% se suma desde 2022 y hasta 2028 otro 21,75%, lo que hará un total de incrementos en los últimos cuatro convenios del 36,5%.

Desde 2022, inicio del anterior convenio colectivo de hostelería en la provincia, algo más de 11.100 personas trabajadoras se han incorporado al sector de la hostelería, más de 6.300 en el subsector del alojamiento, lo que representa en este último caso un aumento del 23%, según datos de Empleo Registrado del Instituto Canario de Estadística, recoge una nota de la patronal.

OTRAS CLÁUSULAS DEL ACUERDO

Además de los incrementos salariales, el acuerdo recoge otros puntos de interés laboral, entre los que destaca la cláusula de garantía de mantenimiento del poder adquisitivo, calculado como la diferencia entre el incremento salarial pactado para cada año de vigencia del convenio y el IPC de la provincia de Santa Cruz de Tenerife fijado por el Instituto Canario de Estadística (Istac), con el límite superior del 5% del IPC.

Asimismo, se incorpora una cláusula de paz social por la cual los sindicatos firmantes no convocarán movilizaciones para alterar lo pactado en el convenio suscrito.

El convenio recoge también otra cláusula mediante la cual los denominados Pactos Salariales que tiene cada empresa negociados con su comité quedarán prorrogados durante la vigencia del citado convenio, sin experimentar incrementos, salvo que así lo acuerden ambas partes.

Respecto al complemento de la prestación por Incapacidad Temporal (IT), se amplía de 6 a 12 meses el periodo mínimo de antigüedad para poder cobrar el 100% del salario en situaciones de IT. La hospitalización por un periodo superior a 24 horas y los procesos oncológicos no requerirán periodo mínimo de antigüedad.

Las partes acuerdan también instar al Gobierno de Canarias a desarrollar un estudio piloto orientado a analizar las necesidades de salud laboral y mejorar las condiciones de atención sanitaria, con el objetivo de favorecer la recuperación e incorporación más pronta de las personas trabajadoras en situación de baja.

También se acuerda instar al Ejecutivo canario para que abra una línea de subvención orientada a la adopción de medidas preventivas y de salud laboral del personal de pisos y limpieza, especialmente para la automatización de las camas.