El presidente del Gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interviene durante un mitin del PSOE, a 21 de noviembre de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Islas Canarias (España). Sánchez ha instado a dar a la derecha la - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este martes que el descuento aéreo del 75% para los residentes canarios es "intocable" si bien ha comentado que hay que "preguntar" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, si lo mantendría en caso de que la derecha llegue al poder.

"Yo garantizo plenamente la continuidad con un Gobierno progresista y dudo siempre de aquellos que piden sacrificios y vienen con tijeras y motosierras", ha comentado en una entrevista concedida a 'Diario de Avisos' y recogida por Europa Press.

Además ha apuntado que Canarias es la comunidad que "más recursos recibe" por su insularidad y también está entre las "mayores beneficiarias" de la solidaridad interterritorial y de las aportaciones del Estado.

Por ello, ha empeñado su "palabra" en que el nuevo modelo de financiación autonómica "será una realidad en la próxima legislatura" --con 1.300 millones adicionales para las islas--. "Lo que no nos queda claro todavía es cuál es la propuesta del PP y Vox en esta materia", ha indicado.

Ha insistido en que su Gobierno entiende las "particularidades" de Canarias, poniendo como ejemplo la posibilidad de que el Estado financie medidas complementarias del Ejecutivo canario en los decretos anticrisis, la solicitud "de blindar" las RUP y el Posei en el nuevo marco financiero de la UE o el acuerdo que permite a los pensionistas canarios compatibilizar las prestaciones no contributivas con la pensión complementaria autonómica.

"Si hay un partido de ámbito estatal que entiende bien la singularidad canaria, ese es el PSOE", ha indicado.

En clave migratoria ha advertido también de que la reforma de la ley de extranjería que permite la derivación de menores migrantes "corre peligro" si PP y Vox llegan a La Moncloa oyes "ya lo han dicho ellos mismos", que "incumplir la ley es un compromiso que está negro sobre blanco en los pactos del PP y Vox en las comunidades autónomas".

En ese sentido ha relatado que Feijóo ha votado junto al líder de Vox, Santiago Abascal, en contra del reparto solidario.

"Ignora el interés superior del menor con tal de ganar un puñado de votos ultras. ¿De verdad alguien cree que llamar 'menas' a menores migrantes es una cuestión de economía del lenguaje?", se ha preguntado.

Además les ha reprochado que "aplaudan" el discurso del Papa León XIX en defensa de la dignidad y los derechos de las personas migrantes cuando se habla de militarización o de centros de deportación en Ruanda, como plantean cinco países europeos.

El presidente ha señalado que "detrás de cada cayuco hay personas que llegan exhaustas, tras días sin comer, y un archipiélago que da lo mejor de sí para atenderlas".

RECONOCE EL "ESFUERZO Y SOLIDARIDAD" DE EL HIERRO

Por ello, entiende la "preocupación" de los herreños y de los canarios de tal forma que reconoce su "esfuerzo y solidaridad".

Ha apuntado que el Gobierno de España "está con Canarias" y lo hace con "lealtad institucional", con hasta tres comisiones interministeriales y una declaración de emergencia migratoria que moviliza más de 15 millones de euros para plazas de acogida y traslados entre islas.

Igualmente ha indicado que se han destinado otros 5 millones para "paliar el impacto" de la llegada de migrantes a El Hierro --tres millones para un hospital de campaña y dos para ayudas económicas--, se han reforzado los medios de Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Guardia Civil y se ha intensificado la labor diplomática en Senegal y Gambia.

"El desafío migratorio hay que afrontarlo con humanidad, con recursos y con respeto a la ley", ha comentado.

Sobre el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a quien definió en el mitin de Puerto de la Cruz como el "Macgyver" de la política, ha dicho que es un "estupendo ministro" que "conoce de primera mano" las crisis migratorias por su experiencia en Canaria, y está desempeñando una labor "encomiable".

Sánchez entiende que muchos ceutíes se sintieran "desamparados" el pasado verano tras la entrada de personas marroquíes a la ciudad porque "siempre se puede hacer mejor" pero ha dejado claro que también se han "aprendido algunas lecciones importantes".

"Los hechos hablan, hoy Ceuta cuenta con un plan de inversión de 300 millones de euros y con voz propia en Europa a través del Comité de las Regiones. No pararemos hasta que los ceutíes recuperen la plena normalidad. Ceuta saldrá de esta crisis con más recursos, más seguridad y más oportunidades", ha señalado.