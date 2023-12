Pepe Dámaso cumple 90 años

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista Pepe Dámaso ha llegado a los 90 años en una celebración en su pueblo de Agaete, donde vecinos, visitantes, amigos y familiares se han reunido para soplar las velas junto a él. El Huerto de las Flores ha sido el lugar escogido para festejar el 90 aniversario del artista, jardín botánico que fue sede de las letras canarias durante siglos y uno de los lugares favoritos del pintor.

Pepe Dámaso ha declarado que poder llegar a los 90 años ha sido por el amor de la gente que siente cada día. Se ha declarado muy feliz de que su pueblo lo celebre en el Huerto de las Flores, "lugar de la cultura, que nos mantiene vivos, nos da esperanza, como también la felicidad de vivir en las islas", de las que se ha confesado enamorado.

"Durante mis 90 años no me he podido evadir del padre Teide, de El Hierro, de La Palma, de La Rama...", afirmó el artista, que se ha declarado agradecido por esta fiesta y por el cariño que recibe también de artistas jóvenes, por el reconocimiento de quienes comparten con él "el amor por la cultura y por el archipiélago".

Muy emocionado, como ha explicado, "voy a los sitios y la gente me quiere, me lo demuestra, me valora y me hace sentir querido por mi obra". El arte "es muy duro", ha confesado, pero es "la creación y la cultura la que nos salvará". Su amor verdadero, ha dicho, "es mi pueblo, mi isla, el archipiélago, el arte y la cultura".

"Pepe Dámaso siente a su Agaete natal permanentemente, haciendo que su amor por este soberbio y excelente rincón de Gran Canaria sea inmutable. Su vocación artística se debe en gran medida al paisaje agaetense, nuestro paisaje y su paisaje del que se alimenta conjuntamente con el quehacer cotidiano de sus conciudadanos. Es un artista nato que logra con las formas, los colores, los espacios y el argumento, producir en el espectador el deleite espiritual que enaltece su alma, su imaginación y su pensamiento", ha reivindicado su pueblo, en un escrito del amigo de Pepe Dámaso y catedrático de Geografía e Historia, Cristóbal García del Rosario, leído en el acto.

Pepe Dámaso ha sido un "adelantado cultural" que ha encontrado "en el arte su oficio y su gloria ilustrada, que enorgullecen a nuestro pueblo" dejando constancia de su obra títulos como La Rama, Juanita, Harimaguadas, La Umbría, El Dedo de Dios y un largo etcétera.

La teniente de alcalde y concejala de Cultura, Patrimonio Histórico y Fiestas, Candy Mendoza Saavedra, ha agradecido a Pepe Dámaso su amor incondicional por Agaete, que motiva las primeras jornadas 'Reencuentro: Agaete con Pepe Dámaso', al igual que el alcalde de Agaete, Jesús González Sánchez que ha declarado el orgullo de la Villa de poder celebrar su aniversario junto a él en este acto de reencuentro.

José Francisco Galante, ponente en este acto, se ha declarado emocionado por participar de este cumpleaños de Pepe Dámaso, con quien comparte "la aventura de la vida, con proyectos juntos a día de hoy y muchos en estas últimas décadas que hemos vivido". Para Galante, Pepe Dámaso "es un artista con una doble dimensión, un artista identitario desde un punto de vista mágico y real, y un artista en pura experimentación toda su vida".

Para el ponente, "es un arista excepcional", y mucho más que pintor, es "actor, director, diseñador, pintor, poeta, escritor o escultor", porque "más que un artista total", es "un artista absoluto", con un firme compromiso social.

La Banda Guayedra ha sido la encargada de poner el ritmo al 'cumpleaños feliz' a Pepe Dámaso, visiblemente emocionado y feliz de soplar sus 90 velas en su pueblo.