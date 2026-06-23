Las pernoctaciones hoteleras en Canarias ascienden un 1,7% en mayo, hasta superar las 5,4 millones

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias en mayo crecieron un 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior tras salir de tasas negativas y sumar un total de 5.444.114 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 4,17% más de turistas en mayo que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 929.918 viajeros.

Por nacionalidad, 251.037 eran residentes en España, el 27%, mientras que 678.882 (73%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 4,2% y los extranjeros aumentaron un 4,2%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 840.834 las realizaron residentes en España (un 15,44%), mientras que 4.603.280 (84,56%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 126,1 euros, lo que representa una subida del 4,4% interanual. En general, los precios subieron un 3,9% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en mayo una ocupación del 64,98% y el sector hotelero empleó a 61.468 personas (un incremento del 6,5% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,46%, seguida de Canarias (64,98%) y Comunitat Valenciana (63,99%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (39,88%), Asturias (41,5%) y Extremadura (42,09%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (23,35%) en mayo junto a Cataluña (17%) y Andalucía (15,92%).