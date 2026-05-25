Las pernoctaciones hoteleras en Canarias bajan un 4,4% en abril, hasta los 5,49 millones operaciones

Archivo - Panorámica de parte de la zona turística de Puerto de la Cruz. - ASHOTEL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias empeoran en abril, cuando descienden un 4,4% en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta un total de 5.495.508 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de abril en la región de la serie histórica.

En los hoteles del archipiélago se alojaron un 5,48% menos de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 889.770 viajeros. Por nacionalidad, 186.164 eran residentes en España, el 20,92%, mientras que 703.606 (79,08%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,6% y los extranjeros se redujeron un 5,7%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 652.913 las realizaron residentes en España (un 11,88%), mientras que 4.842.595 (88,12%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 150,64 euros, lo que representa una subida del 3,8% interanual. En general, los precios subieron un 1,32% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se ha alcanzado en abril una ocupación del 68,67% y el sector hotelero empleó a 60.928 personas (un incremento del 2,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla - La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).

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Gráficos de ocupación hotelera

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