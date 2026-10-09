El plan canario contra el ruido en carreteras sitúa en un 26% la reducción de la contaminación acústica hasta 2027 - CONSEJERÍA DE MOVILIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha presentado este viernes la cuarta fase de los planes de acción contra el ruido de los grandes ejes viarios de Canarias, correspondiente al periodo 2023-2027, y sitúa a Canarias en una reducción del 26% de la contaminación acústica, acercándose al objetivo europeo para 2030.

El trabajo realizado ha permitido identificar 53 zonas prioritarias de actuación y establecer las medidas necesarias para seguir reduciendo la exposición de la población al ruido ambiental, según ha informado la Consejería en una nota.

Además, el análisis sitúa a Canarias en una reducción aproximada del 26% de la contaminación acústica, acercándose al objetivo europeo de alcanzar una disminución del 30% para 2030. El documento recoge tanto el diagnóstico de la situación actual como las medidas y actuaciones previstas para avanzar en la reducción de los niveles de ruido en los principales ejes viarios de las islas.

Según detalla la Consejería, el plan nos permite saber dónde están las zonas en las que existe una mayor exposición al ruido y establecer prioridades para actuar con criterios técnicos y de manera ordenada.

En el marco de la elaboración del plan, se ha iniciado un proceso de participación dirigido tanto a la ciudadanía como a las administraciones y entidades que tienen competencias, intereses u obligaciones relacionadas con la gestión del ruido ambiental.

La primera de las jornadas se ha celebrado ayer jueves, en Gran Canaria, mientras que hoy, viernes 9 de octubre, ha tenido lugar la segunda jornada en Tenerife, en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples I.

SOBRE LAS JORNADAS

Las jornadas han estado abiertas a la ciudadanía con el objetivo de que las personas interesadas puedan conocer directamente el contenido del plan, trasladar sus observaciones y propuestas y contribuir al proceso de elaboración y revisión del documento.

Durante las jornadas se ha presentado el Plan de Acción contra el Ruido, que se encuentra actualmente en fase de elaboración. Una vez concluido este proceso, el documento deberá ser objeto de aprobación provisional y sometido posteriormente a información pública, de manera que las alegaciones y aportaciones recibidas sean analizadas y, en su caso, incorporadas o no.

Tras este procedimiento, se procederá a la aprobación definitiva del plan y a su comunicación a la Unión Europea.

Los planes de acción contra el ruido se elaboran a partir de los mapas estratégicos de ruido, que permiten conocer los niveles de exposición de la población y determinar las áreas en las que resulta prioritario intervenir. Según detalla la Consejería, estos trabajos siguen una metodología común establecida por la normativa europea y se desarrollan en ciclos de cinco años.

En esta cuarta fase, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha asumido por primera vez la gestión de los mapas y planes de acción contra el ruido asociados a los grandes ejes viarios de Canarias. Hasta ahora, la gestión de estos instrumentos había correspondido a la consejería competente en materia de medio ambiente y contaminación.