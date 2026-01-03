Plataforma Bolivariana de Canarias urge a las instituciones en las islas a condenar la "agresión militar" de EEUU

Plataforma Bolivariana de Canarias urge a las instituciones canarias denunciar la "agresión militar" de EEUU a Venezuela - PLATAFORMA BOLIVARIANA DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Bolivariana de Canarias ha condenado esta sábado la "agresión militar" de Estados Unidos contra Venezuela, manifestando así "su solidaridad" con el pueblo venezolano. El colectivo ha instado a instituciones canarias, entre ellas al Gobierno regional, a superar la "tibieza" mediática instalada y a condenar la que consideran que es una "clara agresión" militar contra su pueblo.

En una rueda de prensa previa a la protesta celebrada hoy en la capital tinerfeña --y que ha tenido lugar en el Consulado de Venezuela en Canarias, sobre las 12.30 horas-- el colectivo reflejó sus peticiones a través de David González, Tatiana Delgado y Anselmo Fariña, portavoces de la Plataforma, que se dedica a coordinar la solidaridad político-social desde Tenerife hacia Venezuela.

Asimismo, en su intervención, González ha denunciado la situación que afecta al presidente Maduro y su esposa, "secuestrados con nocturnidad y alevosía", mientras lamenta que lo quieran utilizar como "elemento de chantaje", exigiendo una prueba de vida del propio Maduro y su pareja.

"Si Trump está pensando en algún cálculo político, como que, con el secuestro de Maduro, va a remontar en las encuestas, se equivoca. El pueblo venezolano va a mantener con toda firmeza la defensa de su nación, de su soberanía y su independencia", ha dicho.

"Exigimos a las instituciones canarias, al gobierno de Canarias y al gobierno del Estado que haga una denuncia ante todas las instancias internacionales, que hagan un reclamo en la Unión Europea para que se oponga firmemente a este tipo de políticas y de agresiones y, desde luego, que condenen radical y frontalmente esta agresión al pueblo de Venezuela", ha indicado Delgado, que ha destacado que "esta intervención militar no se puede consentir, porque esto ya se convertiría, ya están convirtiendo, Donald Trump y el imperialismo, en la ley de la selva para todo el mundo".

"No podemos permitir que el imperialismo haga una intervención militar con total desprecio a todas las normas internacionales y al derecho inalienable de los pueblos a construir su futuro como mejor crean, rapte al presidente de un país y se lo lleve con total impunidad. Esto permite que nadie está a salvo en esta política imperial de agresión y militarismo", ha expresado.

"TIBIEZA" MEDIÁTICA

En definitiva, el portavoz del colectivo ha calificado de "tibieza" la forma en que los medios califican la que es "una clara agresión militar", que es la continuación de medidas "ilegítimas, encuadradas por el derecho internacional como de agresión, o las sanciones económicas impuestas hasta ahora a Venezuela".

"Es necesario que se llame a las cosas por su nombre. Estamos ante un ataque absolutamente desproporcionado de la primera potencia militar del planeta a un país que no ha agredido en ningún momento a Estados Unidos. No hay ninguna justificación que permita afirmar que lo que se está desarrollando ahora en Venezuela es algo distinto de un ataque a un país pacífico. Por tanto, estamos ante un acto de guerra", ha señalado Fariña.

El portavoz ha subrayado, además, que esta medida "puede continuar agravando" la situación que se atraviesa ahora mismo a nivel planetario, porque el conflicto, ha dicho, puede "extenderse a Colombia, México, Cuba, Nicaragua, partes de la Unión Europea y Canadá", de acuerdo a los "señalamientos" del presidente Trump en este segundo mandato.

"El pueblo venezolano no se va a amedrentar, no va a cejar en su lucha por su independencia, por mantener su soberanía y por preservar los recursos naturales de Venezuela para los venezolanos", ha señalado González.

El colectivo ha hecho un llamamiento a los venezolanos residentes en las islas para que "defiendan" la integridad de su pueblo. Asimismo, miembros de la Plataforma han protestado en la mañana de este sábado, a las 12.30 horas, en el Consultado de Venezuela en Canarias.

En paralelo, en la capital grancanaria, colectivos y asociaciones han convocado una concentración este domingo en apoyo al pueblo venezolano y contra "la injerencia" de Estados Unidos frente a la Delegación del Gobierno en Canarias.