Las playas de Las Palmas de Gran Canaria refuerzan el servicio de Salvamento en Semana Santa

Archivo - Playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR PROMOCIÓN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las playas de Las Palmas de Gran Canaria han reforzado el servicio de Salvamento y Socorrismo, que gestiona Cruz Roja, en Semana Santa, en concreto, entre los días 2 y 5 de marzo, que es cuando se prevé una mayor afluencia de público coincidiendo con las jornadas festivas.

De esta forma, las playas de Las Canteras, Las Alcaravaneras, La Laja, La Puntilla, en San Cristóbal, y el espacio de El Confital tendrán puntos de vigilancia con socorristas y equipamiento profesional, para garantizar el disfrute de estos espacios naturales, según ha informado la Concejalía de Ciudad de Mar en nota de prensa.

El horario del servicio en todos los arenales será de 11.00 a 19.00 horas. En el caso de la playa de Las Canteras, que mantiene el servicio todos los días del año, reforzará los recursos en estos días festivos cuando se espera un incremento de la afluencia de residentes y visitantes.

De todas formas, desde la Concejalía de Ciudad de Mar se incide en la necesidad de seguir todas las indicaciones y avisos por parte de los socorristas, estar atentos al color de las banderas de seguridad, así como al estado del mar y las condiciones meteorológicas, además de evitar riesgos innecesarios.

También se incide en el objetivo de promover la limpieza en estos espacios naturales y las buenas prácticas en el uso de los servicios públicos en estos días festivos, para lo que desde Ciudad de Mar se colabora estos días en la campaña de sensibilización 'Cada lata cuenta', con la que educadores ambientales recorrerán la playa de Las Canteras para informar a la ciudadanía sobre la importancia de reciclar durante los momentos de ocio y disfrute en la playa.