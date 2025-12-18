El plazo de inscripción para participar en el Programa de Formación Dual Inserta Fuerteventura permanece abierto

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 18 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de Fuerteventura y la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) mantienen abierto el plazo de inscripción del Programa de Formación Dual Inserta Fuerteventura, que se cerrará el próximo 31 de diciembre.

Señalan que esta nueva edición del programa "refuerza su compromiso con la mejora" de la empleabilidad juvenil en la isla, ampliando el número de plazas hasta 25 beneficiarios, según ha informado el Cabildo de Fuerteventura en nota de prensa.

El programa está dirigido a egresados universitarios y de formación profesional residentes en Fuerteventura, con especial atención a menores de 30 años y a quienes hayan finalizado sus estudios en los últimos dos años.

Inserta Fuerteventura combina estancias prácticas no laborales en empresas, entidades o con profesionales autónomos con formación teórica en competencias para la empleabilidad, idiomas, competencias digitales y transversales.

En cuanto a la duración del programa será de diez meses en los que las personas participantes recibirán una ayuda económica mensual, que asciende a 950 euros para titulados universitarios y 850 euros para titulados de formación profesional, incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social.

Este programa, financiado por el Cabildo de Fuerteventura y los fondos FDCAN, tendrá una duración de 10 meses.

Al respecto, la consejera insular de Fomento del Empleo, Nuria Cabrera, y la FULP han animado a "no dejar pasar esta oportunidad y a formalizar" la inscripción antes del 31 de diciembre, fecha límite para participar en esta edición del Programa Inserta Fuerteventura.

Las personas egresadas pueden presentar su solicitud en el enlace https://www.fulp.es/programa-inserta-fuerteventura; mientras que las empresas interesadas en acoger participantes pueden formalizar su inscripción a través de la FULP en https://www.fulp.es/programa-inserta-fuerteventura-empresas.