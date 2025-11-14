Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, se convierte en epicentro de investigación en medicina de eslamobranquios

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria, ha reunido a 40 expertos procedentes de 18 países en un encuentro internacional con veterinarios y científicos de referencia que realizan estudios de la medicina de los elasmobranquios.

De esta forma, Las Palmas de Gran Canaria se ha convertido en epicentro de la ciencia marina con el Taller Europeo de Medicina Avanzada y Manejo de Elasmobranquios, "consolidando al acuario como centro mundial de conocimiento, innovación y referencia en la medicina veterinaria marina", según ha informado el Grupo Loro Parque en nota de prensa.

El taller, que se ha celebrado del 10 al 13 de noviembre, ha permitido al acuario ser el epicentro global para el estudio y manejo de tiburones y rayas, convocando a profesionales de instituciones zoológicas, centros de investigación y organismos internacionales a nivel mundial.

Al respecto, los participantes han coincidido en señalar a Poema del Mar como "ejemplo de avance científico", destacando la "excelencia" del equipo de biólogos y veterinarios del acuario, "reconociendo de forma unánime como referente mundial en el ámbito de la veterinaria y biología marina".

El director de Biología de Poema del Mar, Ángel Curros, ha resaltado el impacto internacional del encuentro, ya que ha reunido en las instalaciones a profesionales que "refuerza el papel" de Poema del Mar como centro de referencia mundial en la medicina elasmobranquios.

Añadió que el taller les permite "avanzar juntos" hacia un futuro donde la medicina y conservación de estas especias sea "más efectiva y basada en la mejor evidencia científica".

En estas cuatro jornadas, los especialistas en elasmobranquios han realizado talleres prácticos y compartido estudios "inéditos y técnicas que marcarán" los próximos años en la disciplina, tales como son la imagenología avanzada, con nuevos protocolos de ecografía, TAC y resonancia adaptados a especies marinas; cirugía y anestesia especializada, incluyendo técnicas pioneras para tiburones y rayas; o reproducción y neonatología, con avances "clave" como la inseminación artificial en elasmobranquios.

Además de la medicina preventiva y el bienestar en tiburones y rayas, junto con manejo de patologías emergentes, "cruciales" para la conservación de especies amenazadas.

Estos contenidos, fruto de una colaboración, "contribuirán a establecer nuevos" estándares internacionales en medicina veterinaria marina.

El taller ha estado avalado por un comité organizador formado por algunas de las figuras más influyentes del mundo en medicina zoológica y manejo de elasmobranquios, tales como son Ángel Curros (Poema del Mar), Natalie Mylniczenko (Disney,s animal Science, USA), Tania Monreal-Pawlowsky y Mark Stidworthy (IZVG, Reino Unido), Alexis Lécu (Zoo de París), Nuno Pereira (Oceanário de Lisboa) y Carlos Rojo Solís (Oceanogràfic de València).

Por su parte, el vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, resaltó la trascendencia del evento, apuntando que las conclusiones obtenidas en este taller "no solo refuerzan" su compromiso con el bienestar animal, sino que "servirán para definir nuevos estándares globales en la medicina de elasmobranquios".

Agregó que Poema del Mar se confirma como un "motor científico esencial" para la protección de los océanos.

El evento ha contado con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y de los colegios veterinarios de Gran Canaria y Tenerife, además de la colaboración de Loro Parque, Loro Parque Fundación y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.