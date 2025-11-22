La Policía Nacional activa el dispositivo de control fronterizo en la Regata ARC 2025 desde el Puerto de Las Palmas - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Puesto Fronterizo Marítimo del Puerto de Las Palmas, perteneciente a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha establecido el correspondiente dispositivo de control de fronteras para el correcto desarrollo de la 40.ª edición de la Regata Atlantic Rally for Cruisers (ARC).

La ARC constituye una de las citas náuticas internacionales más relevantes, zarpando cada año desde Las Palmas de Gran Canaria en dos rutas diferenciadas. En esta edición 2025, la ARC PLUS, con salida el 9 de noviembre, contó con el dispositivo específico de control; mientras que la ARC, mayoritaria, efectúa su salida el 23 de noviembre, disponiendo igualmente del operativo pertinente, según ha indicado el cuerpo de seguridad en una nota.

En concreto, puntualizan, desde 1986, más de 7.000 embarcaciones y miles de navegantes han participado en esta regata, lo que ha requerido de un trabajo continuado del Puesto Fronterizo durante décadas para garantizar la seguridad y el control documental de tripulaciones y embarcaciones.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS

En la presente edición, el dispositivo activado por Fronteras supervisó la salida de 239 veleros, realizando control fronterizo a 1.200 navegantes. Además, por primera vez se está empleando el Sistema de Entradas y Salidas (EES), de reciente implantación en el espacio Schengen, lo que ha permitido agilizar los trámites fronterizos, reducir tiempos de espera y reforzar el control desde la perspectiva de la seguridad.

También se destaca la utilización de la nueva Unidad Móvil de Fronteras, cuya dotación en el muelle deportivo ha facilitado un servicio más cercano y ágil para las tripulaciones. Asimismo, la presencia de funcionarios de Fronteras no se limitó al control operativo, sino que su despliegue en la base de operaciones de la regata reforzó la seguridad general del muelle deportivo, de las embarcaciones participantes y de sus tripulantes.