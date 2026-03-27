La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para encontrar a Bilal, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

El joven Bilal Y. desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado este viernes colaboración ciudadana para encontrar al joven Bilal Y., desaparecido desde el 21 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria.
Bilal, de 21 años, mide 1,80 metros y, según ha informado la Policía Nacional, el joven tiene el pelo castaño y ondulado, así como los ojos de color marrón.
Desde el cuerpo policial se solicita que si se tiene información sobre el joven, contacte con la Policía Nacional a través del número de teléfono 091.