Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Adrián E.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria

Adrián E.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración ciudadana para encontrar a Adrián E.M., desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria, y del que sus allegados no saben nada desde el 1 de junio.

Adrián tiene 36 años y es de constitución delgada. Asimismo desde el cuerpo policial indican que tiene los ojos verdes, pelo de color castaño y mide 1,70 metros de altura.

La Policía Nacional pide contactar con ellos a través del 091 si se tiene alguna información sobre el paradero de Adrián.