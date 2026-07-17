La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Juan Pablo G.M., desaparecido en Santa Lucía (Gran Canaria)

La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Juan Pablo G.M en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - POLICÍA NACIONAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha solicitado colaboración para encontrar a Juan Pablo G.M., desaparecido en Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria), el 5 de julio.
Juan Pablo G.M., de 34 años, mide 1,70 metros, de constitución física normal, tiene el pelo liso, de color negro, al igual que los ojos.
En este sentido, la Policía ha solicitado colaboración y pide a quien tenga información sobre esta persona ponerse en contacto con el cuerpo policial a través del 091.