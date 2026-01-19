Policía Nacional pide colaboración para localizar a una mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Mujer desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado colaboración para localizar a Luz Marina M.M., de 57 años, que desapareció el 18 de enero en la zona de Los Giles, en Las Palmas de Gran Canaria.

La mujer desaparecida, según ha informado la Policía Nacional, requiere tratamiento psiquiátrico, por lo que subrayan que su "localización es urgente".

La búsqueda está siendo llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.