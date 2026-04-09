La Policía Nacional será la encargada de coordinar el dispositivo de seguridad de la visita del Papa a Canarias

Mandos de la Policía Nacional con el obispo de la Diócesis de Canarias en un encuentro en el marco de la coordinación del dispositivo de seguridad con motivo de la visita del Papa a Canarias - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Policía Nacional han celebrado en Las Palmas de Gran Canaria varios reuniones en los últimos días y han realizado visitas técnicas con motivo de la coordinación del "complejo" dispositivo de seguridad previsto para la visita del Papa, que tendrá lugar el próximo mes de junio, y que liderará el cuerpo policial.

Para ello, se han desplazado desde Madrid hasta Gran Canaria mandos policiales, que el primer día han mantenido un encuentro de trabajo en la Jefatura Superior de Policía para abordar aspectos "claves" del dispositivo, además de visitar la sala CEMAN, desde donde se coordinará a las unidades desplegadas durante la visita del Papa a la isla.

Posteriormente se ha desarrollado una reunión sectorial centrada en la organización de la visita papal y se realizaron distintas visitas técnicas a lugares estratégicos de Las Palmas de Gran Canaria con motivo del citado evento, tales como son el Obispado y la Catedral de Santa Ana, así como al Estadio de Gran Canaria, previsto como uno de los principales escenarios de los actos.

También se han analizado zonas logísticas como el puerto y otros espacios destinados a dar cobertura a los medios que se desplazarán para participar en el dispositivo de seguridad.

El segundo día, el trabajo continuó con reuniones institucionales en la Delegación del Gobierno en Canarias, ubicada en la capital grancanaria, donde participaron distintos responsables policiales para avanzar en la planificación del dispositivo y la coordinación entre unidades.

Esta agenda de encuentros se ha trasladado posteriormente a la isla de Tenerife, donde también se han celebrado nuevas reuniones de coordinación, tanto en dependencias policiales como en la Subdelegación del Gobierno.

Asimismo, se han desarrollado visitas técnicas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde se estudiaron recorridos, accesos, zonas de afluencia de público y los itinerarios previstos.

La Policía Nacional subraya que estas actuaciones forman parte de la fase de planificación avanzada del dispositivo de seguridad, que contará con una amplia participación de diferentes unidades del cuerpo policial para "garantizar el correcto" desarrollo de los actos y la seguridad de todos los asistentes en un evento de gran relevancia internacional.