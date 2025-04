Policía no ha podido tomar aún declaración a padres del menor que cayó de un edificio de Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional "aún no ha podido tomar declaración" a los padres del menor de 14 años que en la tarde de este lunes, 14 de abril, se precipitó desde una octava planta de un edificio del barrio de La Feria, en Las Palmas de Gran Canaria.

El menor, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, continúa ingresado en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece en "estado estable dentro de la gravedad".

Ante esta situación, ambos progenitores han manifestado a los agentes su decisión de "no separarse de su hijo en estos momentos críticos", por lo que no se prevé que se realice la comparecencia ante la policía hasta que el menor no experimente una mejoría en su estado de salud.

INVESTIGACIÓN

La UFAM, encargada de investigar los motivos de lo sucedido, busca recabar información para esclarecer los hechos, ya que en un primer momento expusieron que el intento de suicidio estaría relacionado con el acoso escolar o bullying, aunque durante este martes matizaron, en un comunicado, que hasta tomar declaración a los padres del joven "no se puede confirmar ni descartar el motivo que llevó al menor a esta situación", solicitando prudencia y respeto hacia el entorno familiar.

Por su parte, la Policía Nacional también informó de que "no constan denuncias previas" por acoso escolar ni ningún otro tipo de incidencia relacionada en la base de datos del cuerpo policial.