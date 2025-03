El PP acusa al gobierno de Las Palmas de Gran Canaria de perder más de 300 trabajadores de limpieza

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha acusado al equipo de gobierno municipal, liderado por el PSOE, de haber perdido a 302 trabajadores del Servicio Municipal de Limpieza (SML) desde su llegado en el año 2015.

Todo ello, matiza, mientras "paradójicamente" mantienen un discurso "de supuesto apoyo a lo público", según ha informado el PP en nota de prensa, donde expone que en el año 2015 el servicio de limpieza tenía 734 trabajadores, mientras que a 31 de diciembre de 2023 esta cifra había disminuido hasta los 432 profesionales, atendiendo a los datos recogidos en la Cuenta General.

De este modo, en ocho años el Servicio Municipal de Limpieza ha perdido 302 trabajadores, lo que representa un 42 por ciento menos de efectivos para limpiar las calles, recoger la basura o retirar trastos.

Al respecto, Delgado apuntó que cuando señalan que "ha habido un proceso premeditado y continuado de descapitalización" de los recursos humanos y materiales del Servicio de Limpieza "no" se están "inventando nada". Añadió que "es algo que ayer mismo" les plantearon los representantes sindicales de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos (RRSS) en una reunión mantenida con la oposición.

En dicho encuentro, dijo, los representantes sindicales de RRSS expusieron la "precaria situación" del servicio, que "adolece una flagrante falta de personal" que se traduce en situaciones como que el Servicio de Recogida "tiene turno de mañana de lunes a viernes, que solo hay un encargado --cuando libra o coge baja no hay ninguno-- y que se dispone de un 45 por ciento menos de los conductores necesarios".

A ello, Delgado sumó, que el turno de tarde de recogida de basura "ha desaparecido, en el turno de noche hay un 60 por ciento menos de conductores, el taller no tiene servicio de noche, no hay personal en el lavadero, por lo que los camiones no se lavan con el riesgo que ello representa, y solo 19 agentes de inspección de los 43 necesarios están desempeñando su función".

Según el informe elaborado por los sindicatos y facilitado a la oposición municipal, le trasladaron que "no" pueden seguir así, cuando los ciudadanos denuncian que la ciudad "está sucia no es porque se lo inventen, es que el PSOE ha hundido al SML en la que probablemente es su peor crisis".

Todo ello, puntualizó, cuando se van a adjudicar dos macro-contratos por valor de 493 millones, "con los que pretende corregir una situación que ellos mismos han generado", lamentó Delgado, al tiempo que alertó que actualmente existe, tanto en Recogida de Residuos Sólidos como Limpieza Viaria, un "descontrol absoluto" en la gestión del servicio, con sectores de gestión directa en los que actúa la parte privada "sin que medie atribución administrativa alguna, lo que constituye una clara irregularidad".

Sobre esto último apuntó que el nivel "de degradación es tal, que ni siquiera la parte pública conoce en qué sectores actúa la parte privada", mientras los ciudadanos pagan "al servicio público por limpiar o recoger la basura de un determinado barrio" y además paga "a la contrata por refuerzos o recogidas puntuales en el mismo lugar, lo que es inaudito".

A lo que añadió que "se mantienen, desde la pandemia, los contratos de emergencia para la recogida de basura en determinados ámbitos de la ciudad", que cuestan "unos 300.000 euros al mes, un trabajo que debería estar realizando el Servicio Municipal". A todos estos costes "extraordinarios", matizó, "se repercuten al ciudadano a través de la nueva tasa de basura, la tercera más cara de España, con un coste de 150 euros".