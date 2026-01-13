El PP de Canarias asegura que el nuevo sistema de financiación autonómica perjudica al archipiélago y es "injusto"

Archivo - Jacob Qadri, PP de Canarias - PP DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ene.

El vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias, Jacob Qadri, ha asegurado que el nuevo sistema de financiación autonómica que propone el Gobierno de España "supone un grave perjuicio" económico para el archipiélago, al tiempo que "consolida un modelo profundamente injusto que rompe la igualdad y la solidaridad" entre los españoles "en beneficio de los socios independentistas del PSOE".

Qadri apuntó que con este nuevo sistema de financiación autonómica el Gobierno central "roba a las islas más de 430 millones de euros que le corresponderían únicamente aplicando el criterio de población", según ha informado el PP en nota de prensa.

Se trata, dijo, de una "decisión política consciente que castiga a los canarios para premiar a los independentistas catalanes y garantizar la supervivencia de Sánchez en La Moncloa". En concreto, Qadri explicó que, con cerca del 5% de la población nacional, a Canarias "le corresponderían al menos 1.048 millones de euros más dentro del nuevo reparto anunciado por el Ejecutivo central" pero "solo reconoce 611 millones", por lo que criticó que le "quitan más de 400 millones de euros" al archipiélago.

Por otro lado, el PP canario ha advertido de que este nuevo modelo "consolida una desigualdad intolerable" entre territorios, ya que en Cataluña "la nueva financiación autonómica pactada por el PSOE con ERC supone un incremento de unos 576 euros más por habitante, mientras que en Canarias ese aumento apenas llega a 270 euros, menos de la mitad", lo que "demuestra que para el PSOE un catalán merece mucho más que un canario".

El vicesecretario del PP de Canarias ha criticado además la postura del actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegurando que "vuelve a mentir y a perjudicar a esta tierra defendiendo un reparto claramente discriminatorio". Le reprochó que en lugar de "alzar la voz para exigir lo que corresponde a los canarios, se convierte en el mejor defensor de los intereses de Sánchez, aunque eso suponga condenar a las islas a recibir menos recursos".

Qadri, apuntó, que el nuevo sistema de financiación "no solo es injusto" en su reparto, sino que además "supone un incremento muy significativo" del gasto público "sin que el Gobierno explique cómo va a financiarlo".

"Canarias no puede seguir siendo moneda de cambio en los pactos del PSOE con los independentistas. Exigimos un sistema de financiación autonómica justo, transparente y negociado con todas las comunidades, que tenga en cuenta la población, la realidad social y económica del archipiélago y garantice que todos los españoles reciben un trato igual por parte del Estado", concluyó.